Prenovimo stare stole: tapeciranje je preprosta naloga

Tapeciranje stolov v jedilnici je preprosta naloga, ki so ji kos tudi manj vešči domači mojstri. Potrebujemo izvijač, klešče, škarje za blago, merilni trak, spenjalne sponke, spenjač, penasto gobo, podlogo iz flisa in blago.

Za stole, ki so pogosto v uporabi, so najbolj primerne trpežne tapetniške tkanine ali mikrofibra, za stilno pohištvo žakard tkanine, žamet, bukle in umetno usnje.

Tapeciranje takšnih stolov je preprosto. FOTO: Fabrikacr/Getty Images

Polnilo, ki ga uporabimo, je lahko iz poliestra ali bombaža. Polnilo preprečuje, da bi se nova tkanina na vogalih prehitro strgala, in zagotavlja, da se blago zaradi sedenja ne nabira.

Tapeciranje začnemo z odstranjevanjem sedala. Stol obrnemo na glavo in s pomočjo izvijača odvijemo vijake, ki držijo sedalo na mestu. Vijake shranimo, saj jih bomo pozneje ponovno uporabili. Naslednji korak je odstranjevanje starega blaga. S kleščami ali izvijačem odstranimo stare sponke.

Če je penasta goba še vedno v dobrem stanju, jo lahko ohranimo. V nasprotnem primeru jo zamenjamo z novo. Ko je staro blago odstranjeno, izmerimo in izrežemo novo blago. Za to uporabimo staro blago kot vzorec, pri čemer pustimo približno 5–8 cm roba okoli vsega roba novega blaga. Ta dodaten rob omogoča lažje napenjanje in pritrjevanje blaga na sedalo.

Poškodovana ali obrabljena pena

Če je pena poškodovana ali obrabljena, jo zamenjamo. Novo izrežemo tako, da ustreza obliki sedala. Peno prilepimo na sedalo. Po želji lahko na zgornji strani dodamo tudi plast flisa, ki bo poskrbel za mehkejši videz in večje udobje; napnemo ga čez peno in ga, enako kot blago v naslednjem koraku, pričvrstimo s sponkami. Uporabimo manj sponk kot za blago, saj moramo poskrbeti le, da se ne bo premikal. Sledi napenjanje in spenjanje novega blaga. Blago položimo na mizo z vzorcem navzdol, nanj položimo peno in nato še ploščo stola. Začnemo spenjati na nasprotnih straneh: najprej spredaj, nato zadaj, nato levo in desno. Pomembno je, da blago sproti napenjamo, da se izognemo gubam in neenakomernemu videzu.

Najpomembnejše orodje je spenjač. FOTO: Marizza/Getty Images

Pri zavihanju vogalov uporabimo podobno tehniko kot pri zavijanju daril. Zavihamo rob pod kotom 45° in zategnemo, nato spnemo. Lahko uporabimo tudi metodo harmonike, kjer gubo spnemo in nato ponovimo postopek.

Ko je blago pritrjeno, sedalo privijemo nazaj na okvir stola. Uporabimo originalne vijake, če pa sedalo zaradi debelejše pene ne ustreza več, uporabimo daljše.

Ko je staro blago odstranjeno, izmerimo in izrežemo novo. FOTO: Marizza/Getty Images

Staro blago uporabimo kot šablono.

Poskrbimo, da ima tapetniški spenjalnik pravilno nastavljeno napetost. Pogosto preverjajmo napetost blaga, da bo končni izdelek videti enakomerno. Če starih sponk ali žebljičkov ne moremo odstraniti, preprosto odtrgamo staro blago in jih zabijemo do konca s kladivom, da ne bodo v napoto. Tako bo naš prenovljeni stol videti profesionalno in estetsko privlačno. Namesto z blagom lahko stol tapeciramo tudi z usnjem ali skajem. Postopek je enak.

Opisani postopek je primeren za stole, ki imajo leseno naslonjalo, ali pa za primere, ko je treba zamenjati le blago na sedalu (če je tudi naslonjalo tapecirano z blagom).