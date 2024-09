Premišljeno sestavljenih 35 kvadratov

Predstavljajte si delovni prostor, ki se v trenutku spremeni v sobo za goste. Pa jedilno mizo, ki je skrita v steni, ko je ne uporabljate. In to še ni vse: tudi dve pisalni mizi se elegantno pospravita ... S takšnimi premišljenimi rešitvami stanovanje kljub skromni velikosti 35 kvadratnih metrov deluje zračno in urejeno. Pod zasnovo se je podpisal arhitekt Jan Pintar iz arhitekturnega biroja Pintart.

