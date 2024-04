Preden se z vrtnimi škarjami lotite obrezovanja na vrtu, storite to

Letošnje vremenske razmere v vrtnarstvo vnašajo precej zmede. Vrtovi so pred mesecem dni že pošteno zaživeli, nato pa so se temperature v precej kratkem času nenavadno spustile. To seveda ne pomeni, da trenutno na vrtu nimamo kaj početi. Koledarska pomlad nas kljub razmeram kliče k urejanju, sejanju, prekopavanju in sajenju. Pa tudi k obrezovanju.

