Preden greste na dopust, ne pozabite storiti tega

Pakiranje za dopust je za marsikoga velik stres, a zdi se, da se v grobem delimo na dve skupini – nekateri tik pred odhodom do popolnosti pospravijo po stanovanju, saj se radi vrnejo v čist dom, drugi pa po brezglavem letanju iz prostora v prostor in iskanju tisoč in ene stvari samo zaklenejo vrata in se z neredom ukvarjajo, ko pridejo domov. No, že z vidika varnosti je bolje, da spadamo v prvo skupino, a tudi če nismo perfekcionisti in stanovanja pred dopustom ne bomo zloščili, je nujno odkljukati nekaj stvari, da bomo lahko brezskrbno uživali na morju ali potovanju.

Kaj moramo torej narediti pred odhodom? Že nekaj dni prej načrtujmo jedilnik, da porabimo hitro pokvarljivo hrano iz hladilnika, sadje in zelenjavo, mleko, jogurte, porabimo že odprte izdelke, preverimo rok trajanja zaprtih in jih po potrebi uporabimo. Hladilnik lahko nastavimo na varčnejši način, če nam to omogoča. Izpraznimo koše za smeti, prav tako pomivalni stroj, pomijemo posodo.

Tole je jasen znak, da vas ni doma. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Ključev ne puščamo pod predpražnikom.

Če imamo rastline, naj gre za lončnice ali mini vrtiček na terasi, prosimo sorodnika, soseda ali prijatelja, da jih bo prihajal zalivat; morda si lahko omislimo namakalni sistem, ki jim bo počasi dovajal vodo. Podobna zgodba je, če imamo hišnega ljubljenčka, ki ga ne moremo vzeti s seboj niti ga oddati v namenski hotel – pripravimo hrano in navodila za tistega, ki ga bo hodil obiskovat.

Zaprimo ventil za vodo

Izklopimo naprave, ki jih ne potrebujemo, televizor, računalnik, podaljške; tako bomo zmanjšali porabo energije in tveganje za požar. Zaprimo glavni ventil za vodo, če bomo odsotni dlje, da preprečimo morebitno poplavo, enako velja za plin, če ga dlje ne bomo potrebovali, ga zapremo. Preverimo, ali so vsa okna dobro zaprta, balkonska vrata zaklenjena. Mimogrede, okno, odprto na kip, ni dobra ideja, tudi če živimo v višjih nadstropjih, v stanovanje namreč lahko pride ptič, nato pa ne najde poti ven.

Če nimate nikogar, ki bi zalival rože, poskrbite za zalivalni sistem. FOTO: Rafmaster/Getty Images

Vrednejše predmete (nakit, gotovina, dokumenti) spravimo na varno, po možnosti v sef. Najbrž je odveč zapisati, da ključev ne puščamo pod predpražnikom ali v cvetličnem loncu – to je prvo mesto, kamor pogledajo vlomilci.

Če pričakujemo pošto ali paket, jih preusmerimo k sorodniku, sosedu, tega prosimo, da prazni nabiralnik. Vemo, zabasani poštni predalčki so kot povabilo nepridipravom, naj se lotijo našega stanovanja.