Pred spomladanskim čiščenjem doma

Pomlad je tu. S tem pa tudi obdobje spomladanskega čiščenja. Ne jutri, že danes se je treba spomniti na vsa tista mesta, ki jih sicer tako radi pozabljamo (pravilno) očistiti, tovrstna pozabljivost pa lahko privede celo do resnih zdravstvenih težav.

Eno takšnih mest je filter klimatske naprave. Ki bi ga bilo treba, še zlasti v sezoni, menjati na vsake tri mesece. Resnica je povsem drugačna: s klime največkrat obrišemo le prah. Kar seveda ni dobro. Redna menjava filtra v klimatski napravi je še posebno priporočljiva, sploh če z nami živi kdo, ki se spopada z alergijami. Te so spomladi v razcvetu. Če filtra torej ne zamenjamo oziroma ga ne očistimo, je lahko zrak v naših domovih celo do trikrat slabši od tistega zunaj!

Kis odstrani bakterije, soda bikarbona neprijetne vonjave. FOTO: Getty Images

Kdaj ste zadnjič očistili hladilnik, njegovo zadnjo stran, cevi kondenzatorja? Posesali naj bi jih vsaj vsakih šest mesecev, s tem preprečimo, da bi se nam zaredilo nekaj, česar niti približno nočemo imeti doma.

Obstaja več vrst filtrov za kuhinjske nape, nekaterih med njimi niti ni mogoče oprati, kar pomeni, da jih bo treba prej ali slej zamenjati. Še preden boste vzeli stvari v svoje roke, pazljivo preberite priročnik za vzdrževanje.

Kondenzator je na hrbtni strani hladilnika. FOTO: Lightcooker/Getty Images

S klime še največkrat obrišemo zgolj prah.

Kis in soda bikarbona

Tudi pomivalni stroji imajo filter in tega bi bilo treba očistiti vsaj na vsake tri mesece, odvisno tudi od tega, kako pogosto uporabljamo pomivalni stroj. V filtru se lahko zataknejo ostanki hrane in umazanija, to pa lahko zelo resno vpliva na njegovo sposobnost čiščenja in sušenja v prihodnje. Da bi preprečili nastanek plesni in umazanije, je več kot priporočljiva uporaba kisa in sode bikarbone: medtem ko je kis odličen za odstranjevanje vseh bakterij, bo soda bikarbona učinkovito odstranila neprijetne vonjave.

Če odtoke čistimo na tri mesece, se ne bodo zamašili. FOTO: Marineman/Getty Images

Kis in soda bikarbona sta odlična tudi za čiščenje pralnega stroja. Z njuno pomočjo ga ne boste le dobro očistili, pač pa mu boste tudi podaljšali življenjsko dobo.

Z mešanico kisa in sode bikarbone splaknite tudi vse odtoke: če boste to počeli vsake tri mesece, boste preprečili, da bi se zamašili. A pozor: ko boste zlili mešanico kisa in sode bikarbone v odtok, ga ne pozabite pokriti; tako bo učinek močnejši.

In nasvet, ki bo prišel še kako prav: ko se boste slednjič le lotili spomladanskega čiščenja, začnite v najbolj uporabljanih prostorih. Če bodo rezultati vidni že na prvi pogled, bo to samo dodatna spodbuda, na krilih katere boste polagoma začeli čiščenje tistih delov vašega stanovanja ali hiše, kjer bo potrebnega veliko več truda.