Pred partnerjevimi starši ostanite strpni in vljudni, obstajajo teme, ki se jim je bolje izogniti

Spoznavanje partnerjevih staršev je velik korak v odnosu, zato je prvi vtis zelo pomemben in nanj se je vredno pripraviti. S partnerjem se že prej dogovorite, kako boste starše nagovarjali, za začetek jih vedno vikajte, razen če vztrajajo pri tikanju.

Politika, vera, denar

Tem, zaradi katerih se lahko v trenutku sprete in ki pokvarijo ozračje, je veliko, vsekakor se je varno izogibati pogovorom o politiki, veri in denarju oziroma zaslužku. Čisto sprejemljivo je, da imate svoje stališče, vendar ga ni treba vsiljevati nikomur, prav tako je treba spoštovati drugo mnenje. S stališči partnerjevih staršev ste gotovo vsaj delno seznanjeni, zato se lahko pripravite na pogovor. Strpnost se vam bo najbolj obrestovala. Preprosto zamenjajte temo in se raje pozanimajte o njihovih hobijih in tako pokažite iskreno zanimanje.

Sočne podrobnosti

Vsak odnos ima svoje skrivnosti, tudi vidva s partnerjem jih gotovo imata. Dobro je vedeti, za katere vzpone in padce vajinega odnosa partnerjevi starši vedo, sploh pa se nikoli ne zapletajte v podrobnosti, ampak imejte svojo mejo. Ostanite vljudni in jasno začrtajte mejo, nikar pa ne perite umazanega perila pred njimi. Konec koncev je vaš partner njihov otrok in mu bodo najverjetneje vedno stali ob strani, zato opravljanje in tožarjenje nista smiselna.