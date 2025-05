Pred odhodom na počitnice zaščitimo dom

Pred odhodom od doma na počitnice nikar ne pozabite izklopiti vseh svojih naprav. Obstaja namreč možnost, da se vnamejo, in to celo tedaj, ko jih ne uporabljamo. Vedno namreč obstaja možnost okvare v opremi, še posebno, če se zgodi kak električni udar ali celo udar strele. To bi lahko v najboljšem primeru poškodovalo napravo, v najhujšem pa povzročilo celo požar v hiši. Že predhodna odprava potencialnih žarišč (okvar) bo občutno olajšala vaš zasluženi počitek.

Nevarnost požara se povečuje tudi s starostjo naprave in njenih žic. Obrabljena izolacija, ohlapne povezave, kopičenje vnetljivega prahu in umazanije pa lahko le še dodatno prispevajo k povečanemu tveganju za požar.

Tudi v tem primeru je zagorelo najprej v kuhinji in uničilo počitnice. FOTO: Marko Feist

Tudi starost vašega doma bi lahko bila precejšen dejavnik tveganja. Današnji električni standardi namreč zahtevajo zaščito pred neželenim električnim oblokom v domala vsaki sobi vašega doma. Neželeni električni obloki so namreč izjemno nevarni: tudi zato je zaščita pred njimi ključnega pomena.

Nevarne baterije

Preden se odpravite na dopust, iz električnega omrežja izklopite pralni, sušilni in pomivalni stroj. Ampak: ali morajo biti te naprave res ves čas priključene na električno omrežje? Po mnenju strokovnjakov ni nobenega razloga za to. Sušilni stroji namreč povzročijo tri odstotke vseh požarov v domovih, ki so jih povzročili okvarjeni ali nepravilno delujoči električni sistemi. Še dva odstotka pa k temu dodajo tudi pralni in pomivalni stroji. Če torej načrtujete daljšo odsotnost, je potemtakem nadvse pametno, da izklopite in izključite čim več naprav. Vse to bo zmanjšalo tako porabo električne energije kot tudi možnost okvar.

Naj bo torej v poduk: že naslednjič, ko boste ponovno za dlje zapustili dom, ne pozabite izklopiti kuhinjskih aparatov, saj imajo ti tudi grelne elemente, ti pa predstavljajo preveliko tveganje. Ker se tovrstne naprave uporabljajo vsak dan, se lahko določene komponente tudi precej hitreje obrabijo.

Kjer je vtičnica, je možna tudi iskra, ta pa lahko privede do požara. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Ne pozabite izklopiti niti vseh polnilnikov baterij, še zlasti litij-ionskih. Verjeli ali ne, prav te so med bolj nevarnimi predmeti v vašem domu. Saj lahko v primeru okvare eksplodirajo, povzročijo požar in sprostijo strupene pline. Glavna težava litij-ionskih baterij je namreč prekomerno polnjenje, zato bi bilo lahko, če bi pozabili izklopiti, denimo, polnilnik za električno kolo, zelo hudo.

Izklopite tudi vse računalnike, televizorje, igralne konzole ter preostalo občutljivo elektroniko.

Znižajte porabo

Ena od prednosti izklopa naprav je zmanjšanje porabe energije, saj porabljajo energijo, četudi niso vklopljene; tudi v stanju pripravljenosti se porablja energija. Z izklopom naprave ali gospodinjskega aparata boste prihranili sicer majhno količino energije, a lahko postane znatna, če boste izklopili več naprav.

Takšen izklop ne nazadnje preprečuje morebitno škodo zaradi morebitnih električnih prenapetosti, ki bi jih povzročili že omenjeni udari strele in nihanja v električnem omrežju. Vaše naprave so zasnovane za delovanje na določenih napetostih, na primer, 120 voltov, prenapetostni sunki v hipu pa pošljejo preveč elektrike skozi vašo napravo, kar lahko poškoduje občutljivo elektroniko in druge komponente v njej.

Pomembno je tudi, da svoj dom zaščitimo pred morebitnimi poplavami. Če nameravamo biti dlje odsotni, bo dovolj že to, da bomo izklopili vodo pri aparatih, kakršen je pralni stroj. Okvara cevi pralnega stroja je sicer silno redka. Kljub temu lahko povzroči precejšnjo škodo.