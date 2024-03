Pred kuhanjem jo speremo

Kaše iz vseh mogočih žit so trdno zasidrane v slovenski tradicionalni kulinariki, nekoč so reveže reševale pred lakoto, danes uživajo status visokokakovostnih ali celo super živil. Kaša je pravzaprav po posebnem postopku predelano oziroma, če smo bolj natančni, oluščeno zrno. Najpogosteje se na jedilniku znajdeta ješprenj in ajdova kaša, posebno zanimiva pa je prosena kaša, ki jo odlikuje zelo poseben, nekoliko sladkast okus. Zato je primerna za pripravo tudi sladkih, ne le slanih jedi. Ker je hitro kuhana, je lahko izhod v sili, ko nam zmanjkuje časa za pripravo zajtrka, kosila ali (lahke) večerje.

Z gobami v slani različici FOTO: Elena_danileiko/Getty Images

Okusna je v toplih in hladnih jedeh. Za sladke jedi jo skuhamo v mleku, mlečna bo zlasti teknila najmlajšim, za slane v vodi. Zapečen narastek iz prosene kaše in jabolk je samostojen sladki obrok, prav tako kaša z zelenjavo in mesom, ki jo pripravimo podobno kot rižoto. Proseno kašo lahko dodamo v krepko solato, dobro se ujame s kislim zeljem in kislo repo ter gobami.

A za nepoučene se lahko zatakne že na začetku, še preden kašo stresemo v lonec. Kako jo sploh skuhati, se sprašujejo mnogi, ki se jim morda prvi poskus ni posrečil, bodisi je bila kaša grenka bodisi se je razkuhala. Zato je najbolje poiskati nasvet izkušenih gospodinj, ki kuhajo tako, kot veleva tradicija. Pogovarjali smo se z Mirjam Kopše, ki si skozi projekt Botrinja prizadeva za zdravo prehranjevanje mladih mater po porodu, povedala nam je, da je prav prosena kaša odlična izbira v tem občutljivem obdobju. Proso je namreč lahko prebavljivo, ne vsebuje glutena, zato pa je bogato s koristnimi snovmi, med njimi je silicij.

Lahko je zajtrk, malica, kosilo ali večerja. FOTO: Noirchocolate/Getty Images

A ne le za otročnice, proso bi veljalo uvesti na prav vsak jedilnik, pri tem pa moramo poznati preprosto pravilo, da bo kaša res okusna. »Tudi sama se držim nasveta Mari Novak iz našega društva Sorško polje, ki pravi, da kašo pred kuhanjem vsaj dvakrat speremo z vročo vodo, odvisno od tega, kako je čista. Nato jo v posodi prelijemo z vrelo vodo in pokrijemo, da mirno, torej ne preburno, vre nekaj minut. Posodo odstavimo in pustimo pokrito približno pol ure, da kaša nabrekne in se zrnca zmehčajo. Pomladi je kaša bolj izsušena in naj vre malo dlje. Tako kuhano lahko prelijemo z vročim mlekom in dodamo druge dodatke po želji in okusu,« je povedala Mirjam Kopše in poudarila, da jed iz prosene kaše solimo šele na koncu, ko je že na krožniku.

Za eno osebo izmerimo en deciliter kaše, kuhamo pa jo v dvakratni količini tekočine.