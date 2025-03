Nujno preberite! Tako spolna abstinenca ogroža življenje

Dolgotrajna spolna abstinenca bi lahko imela uničujoč učinek na duševno zdravje, saj povečuje tveganje za depresijo, tesnobo in vodi do razdražljivosti, pravi strokovnjakinja za spolno zdravje, psihiatrinja Shama Singha.

»Zatiranje spolnih nagibov brez alternativnih metod za zmanjšanje stresa lahko poveča frustracijo in poslabša tesnobo ali razdražljivost,« je še opozorila Singhova.

Poudarila je, da spolna aktivnost z izločanjem endorfinov in oksitocina pomaga zmanjšati stres, piše Daily Mail. Endorfini so kemikalije, ki nastajajo v možganih in so odgovorne za sproščanje, za lajšanje bolečine in za premagovanje stresa, njihova raven se med spolnim odnosom poveča za približno 200 odstotkov.

Singhova dodaja, da ljudje pogosto občutijo sram, povečano tesnobo in depresijo, če jih vrstniki doživljajo kot nesposobne, da bi našli spolnega partnerja, kar je prav tako slabo za duševno zdravje.

Raziskava iz leta 2021, izvedena na 4000 ljudeh, je pokazala, da so bili udeleženci, ki so med pandemijo pogosteje seksali, manj zaskrbljeni kot tisti, ki so abstinirali.

FOTO: Grinvalds/Getty images

Ogroženo tudi fizično zdravje

Psihiatrinja opozarja, da odrekanje spolnosti ogroža tudi fizično zdravje.

Tako pri moških kot pri ženskah odsotnost spolnega užitka povzroči povečanje nemira ali napetosti, kar se lahko odraža v obliki krčev v mišicah, težav s koncentracijo ali preobčutljivosti za dotik. S temi opozorili strokovnjakinja interpretira podatke raziskave, izvedene pod okriljem podjetja The Handy, ki proizvaja spolne igrače.

Ta je pokazala še, da skoraj ena od petih oseb, starejša od 18 let, sploh ni spolno aktivna.

Vpliva tudi na spanje in apetit

Tisti, ki se izogibajo intimnosti, imajo lahko tudi težave s spanjem in apetitom, saj dolgotrajna spolna abstinenca vpliva na raven energije, apetit in spanec.

»Nekateri so bolj utrujeni, kajti seks je dober način za sprostitev in boljši spanec, za kar je zaslužno sproščanje oksitocina med aktom,« pravi psihiatrinja.

FOTO: Getty images

Pregled 43 študij iz leta 2023, objavljen v reviji Journal of Sexual Medicine, je razkril pomembno povezavo med kakovostjo in dolžino spanja ter tem, kako pogosto se posamezniki predajajo telesni ljubezni.

Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da so bile ženske, stare med 20 in 59 let, ki so bile manj kot enkrat tedensko spolno aktivne, izpostavljene 70-odstotnemu večjemu tveganju za prezgodnjo smrt.

Strokovnjaki z Univerze v Pennsylvaniji so odkrili, da so imele te ženske v telesu povišano raven ključnega proteina, povezanega z vnetjem, ki lahko povzroči poškodbe zdravih celic, tkiv in organov.

FOTO: Getty images

Nižje ravni in s tem odsotnost povečanja tveganja za prezgodnjo smrt so bile opažene pri udeleženkah, ki med rjuhe skočile več kot enkrat tedensko.