Pozor, ločiti vas želi od prijateljic

Začetek zveze pogosto vključuje navdušenje in željo po preživljanju čim več časa skupaj. Toda zdrava ljubezen ne pomeni izključevanja odnosov z drugimi, temveč je v njej prostora tudi za člane družine, prijatelje, sodelavce in vas same.

Če opazite, da vaš partner noče, da bi se videvali ali slišali s svojimi bližnjimi, je to znak nadzora in ne ljubezni.

Tukaj je sedem jasnih znakov, da vas želi dragi osamiti ter ločiti od prijateljic ali drugih oseb, ki vam veliko pomenijo.

Rad bi vas imel samo zase

Če zahteva, da sta ves čas skupaj in trenutke, ki jih preživljate s prijateljicami, dojema kot grožnjo, se za tistim, kar se na prvi pogled zdi romantično, skriva želja po nadzoru.

FOTO: Gettyimages

Zavrača spoznavanje vašega kroga ljudi

Nekdo, ki se izogiba vašim prijateljicam ali jih celo ponižuje in o njih širi slab glas, velikokrat z besedami, da jih pozna bolje od vas, namerno spodkopava vaše socialne vezi.

Ne v vašo, temveč zgolj v svojo korist.

Vedno išče načine, kako preprečiti vaša srečanja

Ko omenite srečanje s prijateljicami, nenadoma spremeni načrte in predlaga aktivnosti v dvoje ter pričakuje, da boste delovali v skladu z njegovimi pričakovanji.

To ni nič drugega kot manipulacija.

Čustveno izsiljevanje: ljubosumje, krivda, slaba vest

»Nihče te ne razume kot jaz. Zakaj ti pomenijo več od mene? Zaradi njih me zapostavljaš.« Takšne in podobne fraze so namenjene zgolj čustvenemu izsiljevanju.

FOTO: Gettyimages

Nadzor in preverjanje

»Kje si? S kom si? Zakaj zamujaš?« Nenehno preverjanje, tudi če je prikazano kot skrb, omejuje vašo svobodo.

Zahteva vaše gesla

S tem ko nekdo želi dostop do vaših družbenih omrežij, telefona, elektronske pošte in svoje želje utemeljuje z besedami: »Če ničesar ne skrivaš, to ni nobena težava,« krši vašo zasebnost.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Toksični ultimati

Če vas sili v izbiro med njim in prijateljicami ter trdi, da so prav one vir vseh težav, je to jasen znak nadzora in poskusa osamitve.

Kadar nekdo od vas zahteva, da se odrečete prijateljicam in lastni svobodi, je to resen razlog za preplah.

V zdravi zvezi ni prostora za nadzor in omejevanje stikov z drugimi. Čas je, da se vprašate, ali vas ta odnos krepi ali duši.

In vedite: nikoli ni prepozno poiskati podpore in znova najti svoj glas, navaja 24sata.hr.