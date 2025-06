Pozor, da vam ne bo spodrsnilo

Izbira talnih ploščic je ena najpomembnejših odločitev pri opremljanju doma, pisarniškega prostora oziroma terase. Poleg estetike, velikosti in odpornosti pa se vse več pozornosti posveča tudi protizdrsnim lastnostim. Te imajo ključno vlogo pri vsakodnevni varnosti.

Neprimerne ploščice so lahko tempirana bomba, še posebno kadar so v stiku z vodo. Kopalnice, kuhinje, balkoni, vhod in bazeni so namreč le nekatera mesta, kjer lahko napačna izbira povzroči zdrs in posledično poškodbe. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa so prav padci na mokrih in spolzkih površinah eden najpogostejših vzrokov za poškodbe v gospodinjstvu. In katere ploščice so varne?

Zmotno je prepričanje, da visoka odpornost proti zdrsu pomeni vedno tudi hrapave in neestetske ploščice.

Protizdrsne ocene

Na drsečih ploščicah je že marsikomu (boleče) spodrsnilo. FOTO: Chalongrat Chuvaree/Getty Images

Gradbena industrija uporablja protizdrsno oceno razreda R: gre za lestvico od R9 do R13, kjer R9 označuje najnižjo, R13 pa najvišjo stopnjo odpornosti proti zdrsu. Za stanovanjske prostore, kot je dnevna soba, zadostuje razred R9 oziroma R10. Za kopalnice, zlasti tiste, kjer so prhe brez kabin, je priporočljiv razred R11. Za zunanje prostore, kot so terase, balkoni in bazeni, se zahteva še večja odpornost, zato je idealno uporabiti ploščice z oceno od R11 do R13.

Poleg vrednosti R obstaja tudi lestvica ABC, ki se nanaša na odpornost proti zdrsu z bosimi nogami. Ta klasifikacija se najpogosteje uporablja za ploščice okoli bazenov ter v wellness centrih. Razred A označuje osnovno raven protizdrsnosti, B srednjo, medtem ko C zagotavlja najvišjo možno zaščito in se uporablja na primer v kabinah za prhanje pri javnih bazenih.

Redno vzdrževanje

V kopalnicah je priporočljiva najvišja protizdrsna ocena. FOTO: Joe Hendrickson/Getty Images

Zmotno je prepričanje, da visoka odpornost proti zdrsu pomeni vedno tudi hrapave in neestetske ploščice. Sodobna tehnologija omogoča, da so tudi estetsko zelo dovršene ploščice oziroma površine odporne proti zdrsu. Proizvajalci uporabljajo najrazličnejše metode, kot so mikrorelief, posebni premazi ali tako imenovana tehnologija mehkega oprijema, ki zagotavlja varnost brez ogrožanja videza.

Vendar tudi najboljše ploščice ne bodo učinkovite, če ne bodo pravilno nameščene. Naklon površine, pravilno fugiranje in redno vzdrževanje (zlasti odstranjevanje mila, maščobe, listja) so ključni za ohranjanje protizdrsnih lastnosti. Mnogi mislijo, da je vsaka mat ploščica tudi protizdrsna, vendar ni vedno tako. Protizdrsnost se ne določa zgolj z videzom površine, marveč s testiranjem in razvrščanjem v skladu s standardi.

Posvetujte se

Treba je opozoriti, da se vse pogosteje uporablja tudi protizdrsna obdelava po namestitvi. To so obdelave, ki kemično ustvarijo mikrohrapavost, denimo, na zastekljeni površini, s čimer povečajo trenje. Takšne obdelave pogosto uporabljajo v hotelih, restavracijah in nakupovalnih središčih, vse pogosteje pa tudi v zasebnih domovih, sploh kadar prenova ni mogoča.

Strokovnjaki svetujejo, da se pri nakupu ploščic vedno posvetujete s svetovalcem. Prav tako je dobro poiskati podatkovne liste izdelkov, kjer je navedena klasifikacija R ali ABC, da se boste izognili morebitnim tveganjem. Spolzke ploščice v kuhinji, kopalnici, na balkonu ali terasi preprosto niso sprejemljive.