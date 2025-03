Pozor, če imate zlomljeno srce, ne počnite tega

Z razhodom se vsak sooča po svoje in ni recepta, ki bi z vidika celjenja zlomljenega srca deloval za vse.

Je pa dejstvo, da nekatere napake v obdobju, ko je bolečina največja, agonijo le okrepijo. Katerim se je zato treba izogibati, svetuje portal Your Tango.

Za vse kriviti partnerja

Preprosto je vse razloge za srčno bolečino pripisovati nekomu drugemu in se tako prepričati, da je tisti, ki ostane, le ujet v vrtinec dogodkov ter njegovih posledic.

A dejstvo je, da sta za srečno zvezo, za težave v njej in tudi za razhod vedno zaslužna ali kriva dva.

In prevzemanje svojega deleža odgovornosti je prvi korak k lepši prihodnosti, saj zagotavlja možnost izogibanja napakam, ki so pripomogle h koncu zveze.

Osredotočanje na lepe trenutke v zvezi

Med objokovanjem nekdanje ljubezni je zlahka pozabiti na vse, kar je bilo slabega in se spominjati le lepih trenutkov, a objektiven pogled na zadeve bi naslikal veliko realnejšo sliko, ki bi pripomogla k temu, da ne bi več idealizirali nekdanje zveze in bi tako v manjši meri žalovali zaradi njenega konca.

FOTO: Gettyimages

Ohranjanje prijateljstva na družbenih omrežjih

Prvo, kar bi morali storiti po razhodu, je blokirati bivšega na družabnih omrežjih. Ohranjanje prijateljstva tam ni nič drugega kot podaljševanje celjenja ran.

Spremljanje vsega, kar počne bivši

Ko so se ljudje razšli nekdaj, se niso več srečevali in ne spremljali, kaj se dogaja z bivšim.

To je nedvomno pripomoglo k hitrejšemu prebolevanju. Prav zato, da bi si to omogočili, je dobro prekiniti vse stike, tudi tiste na družbenih omrežjih.

Sledenje bivšemu in spremljanje vsega, kar počne, nič ne pomaga.

Smiljenje samemu sebi

Prebolevanje zahteva čas, a ne zapravite ga preveč v iskanju potrditev, da je vaš bivši narcis, manipulant, skratka slaba oseba, katere glavni namen je bil prizadeti vas, in ste zato upravičeni do neskončnega usmiljenja.

Raje se ogradite od preteklosti in najdite stvari, ki vam bodo pomagale do lepše prihodnosti.

FOTO: Gettyimages

Preživljanje časa v samoti

Raje, kot da se v samoti smilite sami sebi, se obdajte z ljudmi, ki vas bodo poslušali in vam pomagali čez najhujše trenutke, saj vas imajo radi.

Igranje žrtve

Ne glede na to, kako boleč je razhod, niste nemočna žrtev. Ste oseba, ki je v težki situaciji, a jo lahko premaga.

Skok v drugo zvezo

Pojdite med ljudi, spogledujte se, zabavajte, ne razmišljajte pa o novi zvezi. Najprej se naučite biti srečni sami.

FOTO: Gettyimages

Zanašanje zgolj na prijatelje

Pravi so tam za vas in vas bodo poslušali, niso pa vaši terapevti in v zgodbi velikokrat niso objektivni.

Lepo je, da so vam na voljo, a v prebolevanju ne morejo biti vaša ena in edina opora ter podpora.