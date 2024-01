Pozimi cvetoča lončnica: Nevestica, ki je zacvetela pred prazniki

Lepotice s kobuli zvezdasto razprtih cvetov, ki izvirajo z Madagaskarja, z botaničnim imenom Stephanotis floribunda, v naravnem ritmu cvetijo od maja do zgodnje jeseni, a jih znajo profesionalni gojitelji s prilagajanjem razmer v rastlinjakih prepričati, da zacvetijo v adventnem času. Če se rastlini s svetlečimi zelenimi listi in opojnemu vonju njenih cvetov zdaj ne morete upreti, si jo dajte toplo zaviti in z njo takoj domov.

Več na deloindom.si.