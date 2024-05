Pozabite trend pospravljanja po Marie Kondo, spoznajte tehniko, imenovano zelo preprosto

Se še spomnite obdobja, ko se je na vseh družbenih omrežjih prikazovala Marie Kondo in nas spodbujala, da zavržemo vse, kar okrog nas ne prižge iskrice v naših očeh? Mojstrica pospravljanja, ki je razvila svojo posebno metodo urejanja domov in na to temo posnela celo serijo, je bila nekaj časa velik hit in tudi na našem portalu smo se pospravljanja lotili po njeni metodi. Marie je obljubljala, da po njenem načinu svoj dom uredimo samo enkrat, nato pa s sprotnim delom urejenost le ohranjamo.

