Pozabite na ražnjiče, odslej boste pripravljali le še šašlik

Šašlik, včasih zapisano tudi šašik, je tradicionalna jed iz mariniranega mesa na nabodalu, ki se speče na žaru ali nad odprtim ognjem. Izvira iz Kavkaza in srednje Azije, zelo priljubljen je v Rusiji, Ukrajini, Gruziji, Armeniji in drugih državah na območju nekdanje Sovjetske zveze.

Najpogosteje uporabimo svinjino, jagnjetino ali govedino, lahko pa tudi piščanca ali celo ribo. Značilno je, da se meso marinira več ur ali najbolje čez noč v posebni mešanici sestavin. Po mariniranju se meso natakne na kovinska nabodala ter peče nad ognjem ali na žaru, pogosto skupaj s koščki čebule, paprike ali druge zelenjave. Postreže se s kruhom (npr. tanek kvašen kruh lavaš), surovo čebulo, svežimi zelišči in različnimi omakami. Šašlik bi lahko primerjali s kebabom ali grškim suvlakijem, čeprav ima vsak od njih svojo značilno pripravo in okus.

...

Marinada

Je bistvo šašlika, saj zmehča meso, ga naredi bolj sočno in doda značilen okus. Obstaja veliko različic, sama pa pripravljam klasično tradicionalno, ki je značilna oziroma se pogosto uporablja v Rusiji, na Kavkazu in srednji Aziji. Pomembno je, da vsebuje kisline (kis, limonov sok, vino) in maščobo (olje), saj s tem zmehčamo meso in dodajamo okus. Lahko uporabimo tudi mineralno vodo z mehurčki, ki pomaga razrahljati vlakna v mesu, ter čebulo, ki poskrbi za aromo in dodatno mehkobo. Lahko pa marinado pripravimo tudi s kefirjem ali jogurtom (za zelo mehko meso, še zlasti primerno za piščanca), s sojino omako z medom in česnom (za azijski pridih) ali pa s paradižnikovo pasto in vinom (za bolj rustikalen okus, zlasti za govedino).

Šašlik iz svinjine

Namig: navedenih sestavin je toliko, da se bodo najedli štirje ljudje.

1 kg svinjine (vratovina)

3 večje čebule

2 žlici kisa (vinski ali jabolčni)

100 ml mineralne vode (z mehurčki)

2 žlici rastlinskega olja

sol in poper, po okusu

žlička mlete paprike (lahko dimljena) po okusu

pol žličke mlete kumine

lovorjev list

timijan ali druga zelišča

Priprava

Pripravimo meso: narežemo ga na večje kose (približno 4–5 cm). Čebulo narežemo na debele kolobarje ali polmesece. Pripravimo marinado: v večji posodi zmešamo meso, čebulo, kis, mineralno vodo, olje, sol, poper, papriko in po okusu še druge začimbe. Dobro premešamo z rokami, da marinada prekrije vse meso. Posodo pokrijemo in pustimo v hladilniku vsaj 4 ure (idealno čez noč). Pripravimo nabodala: koščke mesa nataknemo na kovinske paličice in vmes dodamo čebulo (lahko pa tudi papriko in/ali paradižnik). Pripravimo žar (idealna je žerjavica brez plamenov), nanj razporedimo nabodala ter jih obračamo vsake 3 do 5 minut. Pečemo približno 15 do 20 minut, dokler ni meso lepo zapečeno in pečeno do sredine.

...

Začimbe in zelišča

Igrajo ključno vlogo pri značilnem okusu šašlika. Čeprav recepti variirajo glede na regijo, obstajajo nekatere klasične in tradicionalne začimbe, ki so skupne. Za najboljši okus uporabimo sveža zelišča pri postrežbi (npr. nasekljan koriander, peteršilj, bazilika) ter suhe začimbe v marinadi. Ne smemo pa pretiravati, saj je ključ šašlika uravnotežen, naraven okus mesa z aromatičnim pridihom začimb.

• Značilne oziroma osnovne začimbe: sol, črni poper, sladka paprika in čebula.

• Kavkaška zelišča: lovorjev list, timijan, majaron ali origano, sumak in bazilika. Sumak je kiselkasta začimba, ki spominja na limonov sok ali kis, a je bolj nežen in topel. Pogost je v azerbajdžanski kuhinji. Doda se lahko v marinado, namesto ali poleg kisa ali limone, saj daje naravno kislino, ali pa se posuje po pečenem mesu kot aromatična zaključna začimba.

• Drznejše začimbe (po okusu ali regiji): mleta kumina, česen, rdeča pekoča paprika ali čili.

Priporočamo še: Tedenski jedilnik: brzinska kosila z Mirjam Grilc