Pozabite na čips, to je zadnje čase največji trend med prigrizki

Treba je priznati, da je človek v teh časih težko na dieti. Na družbenih omrežjih lahko vsak dan najdemo ogromno novih idej, kako pripraviti okusne jedi – pa ne le kosila, zajtrke in večerje. Veliko novih idej je tu za majhne obroke, pravzaprav prigrizke, ki so videti res mamljivo in ob katerih je nekoliko težko misliti na to, kako bomo videti v kopalkah.

Morda ste pred časom na tiktoku že opazili trend pečenih testenin, ki jih pripravijo tako, da jih skuhajo po navodilih z embalaže, začinijo s poljubnimi začimbami ali odenejo v nežne omake. Vse skupaj se nato speče v pečici ali cvrtniku na vroč zrak, da testenine dehidrirajo. In tako so hitro na mizi hrustljavi prigrizki, ki bi jih lahko poimenovali testeninski čips, hrustljave testenine ali kakor koli drugače, kar pač ima povezavo s hrustanjem. Namreč: kadar pripravljamo slane grižljajčke, bomo zanesljivo poželi navdušenje, če bomo dosegli, da hrustajo. Danes se ne bomo poglabljali v ozadje, zakaj nam je ljudem to tako v uteho, bomo pa poskrbeli, da bo mamljiva skorjica tudi tu v tem receptu. In to skorjica – njokov!

...

Najhitreje bodo pripravljeni sveži

Njoki so zares imenitna stvar, vse pa kaže, da smo imeli malo premalo domišljije za pripravo: stresli smo jih v krop, dodali na primer golažu in se nismo preveč poglabljali. Mi smo že pred časom spoznali, da se nam veliko bolj dopadejo, če so pečeni v pečici: so prijetno kompaktni, nikoli sluzasti. In prav to je srž današnjega recepta in ideje – hrustljavi njoki iz pečice, za začetek jih poskusite narediti po preprostem receptu spodaj.

Lahko si pripravimo prigrizek, ki ne bo iz vrečke in poln dodatkov, predvsem maščobe. Če imamo njokov pri roki več, so lahko temelj za zelo hitro pripravljeno kosilo. Kdor si je že omislil cvrtnik na vroč zrak, ki je vse bolj priljubljen, bo še lažje in ceneje prišel skozi. Lahko je hitra rešitev, ko se napovejo prijatelji, pa nimamo kaj ponuditi.

Najhitreje bodo pripravljeni sveži njoki, ampak tudi z zamrznjenimi gre, le v pečici bo nekoliko dlje trajalo. Dobra plat tega pa je, da jih s to mislijo naslednjič, ko jih bomo delali, pripravimo nekoliko več in zamrznemo, da jih imamo potem takoj pri roki. Pa še to: v zadnjem času cvrtniki na vroč zrak doživljajo velik razcvet. Tudi tule bi bila to najlažja rešitev.

Hrustljavi njoki: recept ima številne možnosti za kombiniranje

Ne le začimbe, priporočamo, da si ob hrustljavo pripravljenih njokih privoščite kremno omakico. Za predstavo: tako kot se tortilja čips ujema s sirom načo, bodo njoki s feto naravnost imeniten prigrizek za pred teve sprejemnik.

Za 4 osebe.

500 g svežih krompirjevih njokov

dve žlici in pol oljčnega olja

1/3 skodelice ribanega parmezana

sol po okusu

Pomaka

300 g feta sira

1/4 skodelice kremnega sira

1/3 skodelice oljčnega olja

1 strok sesekljanega česna

dve žlici in pol medu

1/2 žlice suhega origana

1/4 skodelice limonovega soka

2 žlici limonove lupinice

sol

Priprava

Pečico priključimo na 220 °C. Sestavine zmešamo v veliki skledi, začinjene njoke nato razporedimo po pekaču, še bolje pa je, če nanj položimo mrežico, da bo zrak krožil. Pečemo 20–25 minut oziroma dokler njoki niso zlato rjavi in hrustljavi. Medtem v multipraktiku zmešamo vse sestavine za pomako, da dobimo kremo. Pečene njoke po želji posujemo s parmezanom in svežimi zelišči.

Priporočamo še: Recept za testenine iz starega kruha: tako dobre, da bi jih jedli kar surove (kuhali smo v restavraciji Jaz)