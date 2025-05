Povezala jih je ljubezen do kulinarike (FOTO)

Tradicionalni Black & White večer, osrednji letni dogodek JRE-Slovenija, je tudi letos združil kulinarične mojstre, sommeliere, medije in partnerje v ambientu Galerije Repanšek. Dogodek, ki simbolizira raznolikost, sodelovanje in predanost kakovosti, je zbral 180 gostov in potekal v znamenju povezovanja ter kulinarične odličnosti. JRE-Slovenija ne išče enega recepta za uspeh – člani so različni v pristopu, značaju in slogu.

Nekateri s svojimi krožniki ustvarjajo umetnost, drugi gradijo male kulinarične svetove. V kontrastih se skriva moč združenja, ki ne razdvaja, temveč združuje. Večer se je začel z nazdravljanjem ob posebni penini, ustvarjeni v sodelovanju z Radgonskimi goricami, sledil pa je niz kulinaričnih presežkov. Vrhunske jedi so pripravljali Gregor Jelnikar (Georgie Bistro), Jorg Zupan (Aftr), Jure Tomič (Ošterija Debeluh), Leon Pintarič (Rajh) in ekipa Hiše Raduha. Črno-bela eleganca večera je poudarila slogovno raznolikost, brez izgube pristnosti.

Častno članstvo Urošu Štefelinu

Vrhunec dogodka je predstavljal sprejem Gregorja Jelnikarja med člane JRE in podelitev častnega članstva Urošu Štefelinu. Predsednik JRE-Slovenija Grega Repovž je poudaril, da JRE ni organizacija, ki ocenjuje, temveč povezuje. Sommelierka Nina Bratovž je izpostavila pomen sommelierev v tej skupnosti, Marko Pavčnik pa je opozoril, da članstvo temelji na zaupanju in stanovskem priznanju. Gregor Jelnikar vodi Georgie Bistro v središču Ljubljane, kjer ustvarja preprosto, a izrazito bistro kuhinjo, temelječo na lokalnih sestavinah.

Ob vstopu v JRE je izrazil čast in željo po sodelovanju s kolegi. Uroš Štefelin, prejemnik Michelinove zvezdice in eden od ustanovnih članov JRE-Slovenija, je ob prejemu častnega članstva poudaril pomen dolgoletnega članstva in izkušenj, ki jih je delil znotraj skupnosti. Njegova Hiša Linhart v Radovljici uteleša sodoben pristop k tradiciji – skozi zgodbe, odgovornost in lokalne sestavine. Večer se je zaključil z glasbo in druženjem, kjer je bilo v ospredju sodelovanje, ne tekmovanje. Prav v tej povezanosti in skupnih vrednotah tiči moč JRE-Slovenija – v skupnosti posameznikov, ki ustvarjajo z istim srcem.

Igor Jagodic, član JRE-Slovenija in vodja Restavracije Strelec, podpisuje chefovsko jakno Urošu Štefelinu, častnemu članu JRE-Slovenija in vodji Hiše Linhart. FOTO: MEDIASPEED.NET

Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu je družbo med kuho delal Juretu Tomiču iz Ošterije Debeluh. FOTO: MEDIASPEED.NET

Gregor Jelnikar v užival v družbi Luke Jezerška in njegove simpatične žene Aleksandre Jezeršek Matjašič. FOTO: MEDIASPEED.NET

Tu in tam še prideta v prestolnico, sicer pa imata Bine Volčič in žena Katarina B. Volčič polne roke dela s posestvom Monstera v Motovilcih. FOTO: MEDIASPEED.NET

Sommelierka Nina Bratovž in Tomaž Bratovž, kulinariki zapisana brat in sestra, sta nova generacija Restavracije JB. FOTO: MEDIASPEED.NET