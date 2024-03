Potratni velikonočni venček (VIDEO)

Ko se bližajo prazniki, vedno iščem nove ideje, kako še dodatno popestriti naše praznično omizje. Tokrat sem si zamislila prav poseben venček, ki je po sestavinah zelo raznolik in čudovite praznične oblike. In ker ima res zelo bogat nadev, sem ga poimenovala kar potratni velikonočni venček.

Sestavljen je iz treh nadevov in sicer orehovega, makovega ter skutinega. Seveda bi se z nadevi lahko poigrala tudi drugače, vendar so v naši družini prav ti najbolj priljubljeni pri potici. Med seboj se prav čudovito povezujejo ter dopolnjujejo in tako dobimo naravno fantastičen »potični« venček »tri v enem«, ki je sočen in izredno bogatega okusa, v prerezu pa ima igriv in barvit vzorec.

To bo prav gotovo absolutni hit na naši letošnji velikonočni mizi!

Potratni velikonočni venček

Testo

400 g bele pšenične moke (tip 500)

6 g suhega kvasa

160 ml mlačnega mleka

2 rumenjaka

70 g sladkorja

arome: vaniljev sladkor, ščep naribane lupine bio limone, 1/2 žlice ruma

5 g soli

70 g masla (stopljenega)

Orehov nadev

120 g mletih orehov

50 ml mleka (vroče)

1 rumenjak

2 žlici sladkorja in 1 vaniljev sladkor

1 žlica kisle smetane

arome: žlička ruma, ščep cimeta, ščep naribane lupine bio limone

Makov nadev

100 g mletega maka

80 ml mleka (vroče)

1 rumenjak

2 žlici sladkorja in 1 vaniljev sladkor

2 žlici kisle smetane

arome: žlička ruma, ščep cimeta, ščep naribane lupine bio limone

Skutni nadev

150 g pasirane skute

1 rumenjak

2 žlici sladkorja in 1 vaniljev sladkor

1 žlica kisle smetane

arome: žlička ruma, ščep cimeta, ščep naribane lupine bio limone

1 do 2 žlici zdrobljenih maslenih piškotov (ali drobtin)

Ostalo

jajce, zmešano z žlico vode ali mleka

Sladkor v zrnju

Priprava

Pripravimo testo: moko presejemo v skledo in na sredini naredimo jamico. Vanjo vlijemo mlačno mleko, v katerem smo raztopili sladkor, dodamo kvas, vaniljev sladkor, zmešana rumenjaka, rum, naribano limonino lupino in ob strani dodamo še sol ter začnemo z mešanjem, pri tem pa počasi dolivamo stopljeno maslo. Z mešalnikom na hitro zmešamo, da dobimo gladko in prožno testo, ki se loči od posode. Posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja za še enkrat toliko (30 do 45 minut). Pečico segrejemo na 180 stopinj in pripravimo velik plitek pekač, ki ga obložimo s papirjem za peko. Pripravimo orehov nadev: mlete orehe prelijemo z vročim mlekom, premešamo in pustimo, da se ohladijo. Rumenjak in sladkor dobro zmešamo v svetlo gladko zmes ter dodamo ohlajenim orehom. Dodamo še kislo smetano in arome ter vse skupaj dobro premešamo v mazljivo zmes oziroma nadev. Nadev razdelimo na dva enaka dela. Pripravimo makov nadev: mleti mak prelijemo z vročim mlekom, premešamo in pustimo, da se ohladi. Rumenjak in sladkor dobro zmešamo v svetlo gladko zmes ter dodamo ohlajenemu maku. Dodamo še kislo smetano in arome ter vse skupaj dobro premešamo v mazljivo zmes oziroma nadev. Nadev razdelimo na dva enaka dela. Pripravimo skutni nadev: rumenjak in sladkor dobro zmešamo v svetlo gladko zmes ter dodamo skuti. Dodamo še kislo smetano, arome ter po potrebi piškotne drobtine in vse skupaj dobro premešamo v mazljivo zmes oziroma nadev. Nadev razdelimo na dva enaka dela. Priprava venčka: testo zvrnemo na pomokan prt ter ga razvaljamo v pravokotnik dolžine 70 cm (pri zvijanju se namreč testo še razteguje in na koncu dobimo približno 80 cm dolg zvitek) in širine 45 cm. Testo prerežemo po sredini (podolgem), da dobimo dva enako velika pravokotnika, ki bosta kasneje postala dva zvitka, ki ju bomo spletli v venček. Prvi del testa podolgem razdelimo na tretjine in vsako enakomerno debelo premažemo z enim od nadevov (začnemo s skutinim, nato makovim in nazadnje z orehovim nadevom). Zadnji nadev (orehov) ne namažemo do roba testa, ampak zaključimo centimeter do dva pred robom. Nato postopek ponovimo z drugim delom testa, pri čemer začnemo z orehovim nadevom, nato skutinim ter na koncu še z makovim nadevom, ki ga zaključimo centimeter do dva pred robom testa. S takšno razporeditvijo nadevov namreč dobimo v prerezu bolj raznolik oziroma pisan vzorec. Nato oba namazana dela testa z rokami (kar na tesno) zavijemo v zvitka. Oba zvitka spletemo med sabo v kito in ju nato povežemo v krog oziroma venček, pri tem pa konca venčka dobro stisnemo skupaj (pri tem uporabimo malce beljaka, s katerim premažemo konca testa, da se lepo zlepita skupaj). Nato venček predenemo na pripravljen pekač (to najlažje storimo tako, da gremo z obema rokama pod venček, ga malce stisnemo skupaj ter predenemo na pekač, potem pa ga razpremo nazaj v krog). Z leseno palčko venček nekajkrat prebodemo do dna pekača. Pokrijemo s prtičem in pustimo, da vzhaja (30 minut). Nato venček premažemo z jajcem, zmešanim z žličko vode ali mleka, posujemo s sladkorjem v zrnju in damo v ogreto pečico. Peka: venček pečemo 30 do 40 minut (če se nam po vrhu zelo zapeka, ga proti koncu peke pokrijemo z aluminijasto folijo). Pečen venček vzamemo iz pečice in ga pustimo v pekaču še približno 15 minut, da se malce ohladi, nato pa ga predenemo na leseno desko ali mrežico.

...

...

...

Priporočamo še: Potratna potica: TOP 3 recepti, ki nikoli ne razočarajo