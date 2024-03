Potratna potica: TOP 3 recepti, ki nikoli ne razočarajo

Prihaja čas praznikov in ni lepšega kot z domačimi dobrotami obložena miza. Potratna potica je že na pogled ena najbolj impresivnih sladic; z lepim videzom ter čudovito kombinacijo okusnih plasti sodi med kulinarične mojstrovine in si zato zasluži naziv kraljica med poticami! Priporočamo pehtranovo različico, ki je naša posebnost in bo v gurmanski užitek. Sestavljena je iz dveh različnih skutnih nadevov s pehtranom, ki sta obdana s sočnim biskvitom ter zavita v tanko plast kvašenega testa.

Marsikdo – si upamo zapisati večina? – sledi receptu Štefke Kop z Lovrenca na Pohorju. Najbrž tudi zato, ker je opremljen z videovodnikom po postopku.

Pa še različica z lešniki in pomarančo. Čeprav smo jo mi prvič pekli okoli božiča, zaradi svežine pomaranč in sočnosti, ki jo premore, še kako tekne tudi ob veliki noči. Nekoliko poenostavljen recept in za manjši pekač, kot ga običajno uporabimo za to velikanko.