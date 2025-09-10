Pospravite poletna oblačila: preden jih shranite, jih morate temeljito očistiti

Ko se lotimo organizacije sezonskih oblačil, se najprej osredotočimo na to, kaj resnično potrebujemo in kaj lahko brez obžalovanja zavržemo. Nujno se je znebiti oblačil, ki jih hranimo iz občutka krivde ali upanja, da jih bomo še kdaj nosili.

Najprej vzamemo vsa iz omare in jih pregledamo. Če se pri katerem kosu obotavljamo, ali bi ga nosili, je to znak, da ga lahko zavržemo. Da je oblačilo za proč, velja tudi v primeru, da ga nismo nosili že eno leto. Oblačila, ki so vam premajhna ali neudobna, ne sodijo več v vašo omaro. Vse, kar je umazano ali poškodovano, lahko dobi novo vlogo (na primer postane krpa za brisanje prahu) ali pa vrzite proč.

Česar ne nosimo, nam je premajhno, neudobno, podarimo. FOTO: Lithiumcloud/Getty Images

Preden oblačila shranimo, jih moramo temeljito očistiti. Umazana namreč sčasoma postanejo še bolj smrdljiva, nevidni madeži pa lahko postanejo temne lise in hrana za žuželke. Posebno pomembno je čiščenje oblačil iz organskih vlaken, kot sta volna in svila, saj tako preprečimo, da bi jih uničili molji. Kose, ki jih je mogoče samo kemično čistiti, pred shranjevanjem odnesemo v čistilnico. Nikar jih ne pustimo v vrečkah, ki jih v čistilnicah poveznejo čez obleke, saj preprečujejo dihanje tkanine in lahko povzročijo rumenenje. Namesto tega uporabimo bombažne vreče za oblačila.

Izognimo se zlaganju

Tudi predale in police, kamor bomo shranili oblačila, je treba očistiti. Če jih hranimo v plastičnih zabojnikih, obrišemo tudi te, tako znotraj kot zunaj, da odstranimo prah in vlago. Pri izbiri dolgoročnega shranjevanja je glavna prednostna naloga zaščita vaših oblačil. Vse, kar je puhasto, obesimo v zaščitno vrečko za oblačila in shranimo v zadnji del omare. Izognimo se zlaganju, saj z njim tvegamo, da bo naš najljubši plašč videti neugleden in zmečkan.

Kadar ste v dvomih, je oblačilo verjetno za proč. FOTO: Towfiqu Ahamed/Getty Images

Obleke, kombinezone in suknjiče obesimo na lesene obešalnike, ki pomagajo ohraniti obliko oblačil. Bombažna oblačila lahko zložimo v vakuumsko vrečo, to pa shranimo v (vodotesno) škatlo.

Oblačila iz svile ali lanu so občutljiva in zahtevajo več kroženja zraka, zato jih namesto v plastične škatle spravite v košare. Za dodatno zaščito vsak kos zavijte v svileni papir, da ohranite barvo oblačila in zaščitite pred prahom.

Ne le oblačila, tudi omaro in predale je treba pred shranjevanjem očistiti.

Čevlje, denimo balerinke, pa tudi elegantnejše sandale pred shranjevanjem napolnite s časopisnim papirjem, da ustvarite oviro za prah in vlago ter pomagate materialu ohraniti obliko. Če imajo čevlji zadrge, te tudi zavijte v papir, da se izognete praskam. Položite jih v omaro ali v škatlo, lahko kar v tisto, v kateri ste jih prinesli. Tudi čevlje moramo pred seveda shranjevanjem očistiti.