Poskočna Peugeotova legenda v električni preobleki

Peugeot je na slovitem dirkališču v Le Mansu predstavil e-208 GTi, ki ohranja športno dediščino legendarnega modela 205 GTi in ga nadgrajuje z električnim pogonom, ki razvije kar 280 KM in 345 Nm navora. Avto do stotice pospeši v le 5,7 sekunde, pohvali pa se lahko z odlično vozno dinamiko, zasnovano v sodelovanju z ekipo Peugeot Sport.

Pred 40 leti se je Peugeot z lansiranjem modela 205 GTi zapisal v zgodovino avtomobilizma. V 1,6-litrski različici (1984) in nato v 1,9-litrski različici (1986) je 205 GTi predstavil koncept majhne športne limuzine, ki združuje izjemne zmogljivosti in užitke v vožnji s športnim, a subtilnim dizajnom in vsestranskostjo. V štirih desetletjih je oznaka GTi pustila svoj pečat z več serijskimi modeli, kot so peugeot 306, 206, 207, 208, pa tudi v zgodovini avtomobilskega športa s številnimi zmagami, zlasti na klasičnih in vzdržljivostnih relijih.

Tako kot vsi peugeoti GTi se tudi e-208 GTi odlikuje z odlično lego na cesti po zaslugi znižane karoserije za 30 mm in razširjenega sprednjega (56 mm) in zadnjega (27 mm) koloteka, opremljen pa je tudi z diferencialom z delno zaporo, ki optimizira vožnjo skozi ovinke ter zagotavlja okretnost, učinkovitost in stabilnost. Baterija s kapaciteto 54 kWh naj bi po merjenju WLTP omogočala do 350 km dosega.