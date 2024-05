Posebne stene za unikatne prostore: ta tehnika vas bo popeljala v eksotično Mehiko (FOTO)

Pleskanje je eden najbolj učinkovitih načinov za osvežitev bivalnih prostorov, z različnimi tehnikami lahko ustvarimo unikaten videz, z izbiro in kombinacijo barv pa vplivamo na razpoloženje in izrazimo svojo osebnost. Če premoremo nekaj spretnosti in fizične kondicije, se ga lahko lotimo sami, a začnimo z manjšimi površinami, saj se lahko izkaže, da smo sebe in svoje sposobnosti precenili.

Zadnje čase je izjemno priljubljena tehnika limewash.

Zadnja leta so izjemno modne večbarvne površine, s katerimi ustvarimo prav poseben videz, geometrične in druge poslikave pa nadomeščajo ali dopolnjujejo umetniška dela, fotografije in druge elemente. Preden se lotimo pleskanja, je najpomembnejša priprava, saj bomo tako prihranili ogromno čiščenja in slabe volje, še posebno pa je priprava pomembna v primeru, da si omislimo steno z več barvami ali oblikami. Najprej je priporočljivo zamisel skicirati na papir, nato jo s pomočjo zaščitnih pleskarskih trakov prenesemo na izbrano površino, ki jo predhodno pobarvamo z osnovno barvo, večinoma je to kateri od belih odtenkov. Če smo z vzorcem, ki smo ga ustvarili s trakovi, zadovoljni, steno zdaj znotraj njih pobarvamo z želeno barvo. Če jo bo krasilo več likov, vzorcev in barv, začnemo z najsvetlejšo barvo, temnejšo je namreč veliko težje prekriti.

Posamezne elemente najprej »zarišemo« s pomočjo zaščitnega traku. FOTO: Ismagilov/Getty Images

Najprej navlažimo

Izjemno priljubljena je zadnje čase tudi tehnika pleskanja, ki nas bo popeljala v tople kraje, že dolgo jo uporabljajo v Južni Ameriki. Imenuje se limewash, izraz je skovan iz angleških besed za apnenec in pranje, končni rezultat pa je videti, kot bi bila stena lisasta, a kontrolirano. Ta tehnika ni le estetska, ampak tudi funkcionalna in zračna, saj zanjo uporabimo apneno barvo. Ko kupimo želeni odtenek, barvo zmešamo po navodilih proizvajalca, nanos pa je nekoliko drugačen kot pri običajni barvi. Steno moramo namreč najprej navlažiti. Poškropimo jo z vodo in barvo nato s ploskim čopičem nanašamo na steno s križnimi gibi od sredine navzven. Če se nam zdijo poteze čopiča preveč vidne, površino, ki nam ni všeč, ponovno poškropimo z vodo ter z vlažnim čopičem potegnemo po delih, ki jih želimo spremeniti. Ko je stena prebarvana, počakamo, da se barva posuši, in nanesemo drugi sloj, ali pa pustimo le enega, če nam je takšen videz bolj všeč.

Z uporabo gobice ustvarimo zanimive vzorce.

Dinamično z gobo

Neenakomeren oziroma dinamičen videz sten dobimo tudi s pleskanjem, pri katerem namesto čopiča ali valjčka uporabimo gobo. Površino najprej prebarvamo z osnovno barvo, ko se ta posuši, pa v barvo po želji previdno pomočimo večjo gobo, ki naj ne bo gladka, dobro se obnese denimo spužva, nato pa z njo nežno tapkamo po steni, da ustvarimo vzorec, podoben množici pik in pikic. Ne pozabimo gobe najprej dobro ožeti, sicer se lahko zgodi, da bo barva tekla in curljala, še posebno če se bomo stene z gobo premočno dotaknili.

Odtenki lahko gredo od temnejšega proti svetlejšemu ali obratno. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Svetlo in temno

Čudovito bo videti tudi stena, ki jo pobarvamo v slogu ombre, torej prehajanja barve od svetlejšega do temnejšega odtenka. Za to tehniko potrebujemo tri odtenke enake barve, nato pa steno, na kateri bomo tehniko uporabili, po višini razdelimo na tretjine. Uporabimo le svinčnik, in ne zaščitnega traku, saj ne želimo ustvariti ostrih prehodov. Vsako tretjino nato pobarvamo s svojim odtenkom, zgornjo denimo z najtemnejšim, v sredini uporabimo vmesnega in spodaj najsvetlejšega ali obratno. Med njimi pustimo nekaj centimetrov prostora, tam bomo steno pobarvali z mešanico zgornjega in spodnjega odtenka in tako zmehčali prehode.