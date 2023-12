Porsche panamera s helikopterskim načinom, ki vzbuja veliko pozornosti

Porsche že z imenom napoveduje vrhunsko avtomobilsko izkušnjo, ki jo doživiš, ko sedeš za volan. Eden od paradnih konjev je panamera, ki prihaja v svoji tretji generaciji. Bistvo je še vedno športnost, tej sledijo tudi oblikovne linije. Prenovljena je sprednja maska, še bolj dinamične so luči, za Porschejev logotip pa so uporabili bolj prefinjene materiale.

Prostora je dovolj za potnike vseh mer, voznik hitro najde svoj prostor, precej udobni se zdijo tudi sedeži, ampak za pravi preizkus bi morali opraviti kakšno daljšo vožnjo. Na prvi pogled nas je malce razočaralo le to, da zaslon za volanom ni povsem vgrajen v armaturno ploščo.

680 KM bo imel elektromotor v povezavi s štirilitrskim osemvaljnikom.

Osrednja konzola je dvignjena. Prevladuje digitalizacija, vendar so stikala logično razporejena in pregledna. Ne manjka niti tradicionalna Porschejeva ura. Prav tako je dovolj prostora zadaj, kjer sta dva sedeža, vmes pa precej odlagalnih prostorov in možnosti za povezovanje z mobilnimi napravami.

V notranjosti prevladuje digitalizacija. FOTO: Porsche

Bistvo je očem skrito

Šibkejši trilitrski bencinar (šestvaljnik) omogoča 353 konjskih moči (260 kW) in 500 Nm navora. Do stotice potrebuje 4,8 sekunde in ima končno hitrost pri 270 kilometrih na uro. Vrhunec je še bistveno močnejši in ima pomoč elektromotorja s 140 kW in baterijo s kapaciteto 25,9 kWh. V praksi naj bi to pomenilo 93 kilometrov vožnje samo na elektriko, obljubljajo tudi hitrejše polnjenje.

Elektromotor v povezavi s štirilitrskim osemvaljnikom bo imel skupaj kar 680 konjskih moči (500 kW) in 930 Nm navora. Do 100 kilometrov pospeši v vsega 3,2 sekunde in ima končno hitrost pri 315 kilometrih na uro. Osupljive številke, že ko samo pišemo o njih. Kaj bo šele na cesti …

»Helikoptersko« vzmetenje Kakor pojasnjuje Colin Gold, vodja prodaje pri Porscheju za srednjo in vzhodno Evropo, največjo spremembo prinaša novo vzmetenje, kar se občuti že po prvih trenutkih vožnje, udobnost pa povečuje tudi obračanje vseh štirih koles. Pri nižjih hitrostih je panamera lahkotno obvladljiv avtomobil, enako velja za parkiranje. T. i. helikopterski način pa lahko voznik izključi, če mu ne ustreza. V športnih načinih vožnje sicer nikoli ne deluje.

Nadmočno vzmetenje

Največja novost tretje generacije panamere je prav tako skrita. Gre namreč za vzmetenje, ki ponuja številne pozitivne učinke, če se odločite za vožnjo v komfortnem načinu. Panamera dobro pokrije številne luknje v cestišču, česar potniki ne občutijo. Prav tako se rahlo nagne v ovinku, s čimer posnema gibanje motoristov, največ pozornosti pa je vzbudil helikopterski način pri pospeševanju in zaviranju; panamera se namreč spredaj rahlo spusti, ko pospešujete, in dvigne, ko zavirate. In ko odprete vrata, se prav tako dvigne za pet centimetrov, da laže izstopite.

Takole so nam porschejevci pokazali panamero tretje generacije. FOTO: Porsche

Cena je relativna

Začetna cena šibkejšega bencinarja z dvokolesnim pogonom bo 114.000 evrov (panamera), s štirikolesnim bo stal 119.000 evrov (panamera 4), za najmočnejšega bencinarja pa bo treba odšteti najmanj 200.000 evrov (panamera turbo e-hybrid).

Kdor se odloči za takšen avtomobil, o ceni ne razmišlja kaj dosti, saj ima denarja gotovo dovolj. Privošči si lahko tudi številne personalizirane dodatke. Pri panameri vam na dno vhodnega prostora izpišejo vaše ime, ime vaše najljubše osebe ali živali, morda nogometnega kluba ali rojstni datum.

Še večja posebnost je tehnična personalizacija. Stranka lahko naroči, denimo, panamero v izvedenki​ cabrio ali z rešitvami iz preteklih Porschejevih modelov. Tako lahko združite sodobno s tradicijo in postanete lastnik povsem unikatnega porscheja.