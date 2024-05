Popularna poletna sladica, ki si jo lahko privoščimo brez vsake slabe vesti

Kava je za marsikoga prva misel, ko zjutraj odpre oči, lahko pa je tudi glavna sestavina marsikatere odlične sladice. Samo pomislite na poletno ledeno kavo, tiramisu ali kavni kolač ter njim podobne različice kavnih grižljajev, ki jih nadvse obožujemo. A treba je priznati, da navadno poleg kave vsebujejo tudi lepo merico maskarponeja, sladke smetane in podobnih pregreh, ki nam včasih po zaužiti sladici ležijo na vesti.

Seveda se strinjamo, da se je kdaj pa kdaj pač treba posladkati, za vsak slučaj pa na seznam kavnih sladic dodajamo še recept, za katerega na družbenih omrežjih pravijo, da niti malo ne redi. Pripravili bomo ledeni kavni mousse, ki bo zagotovo teknil v vročih poletnih dneh.

Za pripravo potrebujemo instant kavo v prahu in sladilo eritritol, ki nima kalorij. Manjkata pa nam le še dve sestavini: led in hladna voda. Vse skupaj bomo zmiksali v multipraktiku in po vrhu posuli s kakavom v prahu.

Sladica je nekoliko podobna tistim kavnim oblačkom, ki smo jih tako vneto pripravljali v koronskem obdobju, ko doma nismo imeli drugega dela, kot spremljati trende na družbenih omrežjih in preizkušati recepte v domači karanteni. A ker je recept ponovno odjeknil na družbenih omrežjih, ga bomo tokrat preizkusili na svobodi in v njem uživali, ko pridejo obiski.

Sestavine

150 g ledu

10 g instant kave v prahu

40 g sladila eritritol

120 ml hladne vode

Priprava