Popolno ozadje za Zoom in fotografije: z nekaj evri do stilske preobrazbe doma

Za estetsko urejen domači kotiček za objavljanje po spletu ali ozadje za službene spletne sestanke ne potrebujete veliko denarja: dekorativni elementi iz poceni trgovin so včasih še bolj priročni, saj jih lahko pogosto menjate ali pa z njimi nenehno dopolnjujete podobo prostora.

Prvi korak pri opremljanju je izbor barv. Izberite eno dominantno barvo ali barvno kombinacijo iz največ treh barv glede na vtis, ki ga želite dajati, oziroma v skladu s temo, o kateri boste govorili. Če gre za prostor, kjer boste snemali video blog o dojenčkih in materinstvu, izberite nežne barve, kot sta svetlo modra ali rožnata, ki ju povezujemo z majhnimi otroki. Na splošno so dobre mehke dominantne barve, kot je na primer pepelno rožnata s toplimi poudarki, denimo zlatimi. Kombinacija je odličen izbor, če želite ustvariti eleganten vtis s kančkom blišča. Mediteransko vzdušje ustvarita svetlo turkizna ali morsko zelena v kombinaciji z belo, svetlo bež ali peščeno barvo. Tako obarvan kotiček daje občutek miru in svežine. Z barvno shemo, ki jo boste izbrali, se mora ujemati vsak kos opreme v kotičku.

Kotiček opremite glede na tematiko, ki jo boste objavljali. FOTO: Annastills/Getty Images

Še en pomemben del je razsvetljava. Na tržišču so posebne luči, namenjene spletnim objavam, ki ustvarijo obrazu laskavo svetlobo. Pomembno je, da je osvetlitev mehka in posredna. Uporabite lahko led luči toplega odtenka ali namizne luči s toplo svetlobo. Okrasne lučke, kot so novoletne lučke, so odlično ozadje za snemanje! Izogibajte se ostrim neonskim lučem ter hladni beli svetlobi. Najbolje je, da imate kotiček nekje, kjer imate tudi možnost naravne svetlobe.

Razporejeno z občutkom

Skrbno izberite materiale za opremo. Vse mora delovati mehko, udobno in luksuzno. Veliko blazin različnih tekstur, barv in velikosti popestri ozadje in omogoča preprosto spreminjanje scenografije. Ne pozabite na manjšo preprogo, ki je lahko slamnata ali pa iz blaga. Kak vintage predmet z lokalne tržnice starin bo povzdignil celoten slog.

Nekateri elementi povečujejo privlačnost spletnih posnetkov. Med njimi so knjige, skodelica kave ali čaja, suh ali svež šopek cvetja ter sveče. Predmete razporedite po kotičku z občutkom. Elemente postavite v trikotnik ali v obliki črke C. Vedno pustite nekaj prostora praznega, da slika ni preobremenjena. En element naj bo glavni.

Ne uporabite več kot treh barv. FOTO: Ninoon/Getty Images

V kotičku nosite oblačila, ki se barvno ujemajo z opremo. Sproščen kotiček ustvarjajo talne blazine za sedenje. Kadar potrebujete ozadje za sestanke in klice v službo, je dovolj, da imate doma posebno navadno ali špansko steno ali okno za pisalno mizo, kjer sedite. Skratka, za vami naj bo čim manj. Izberite zanimiv motiv ulične umetnosti, anime ilustracije ali naravne motive. Foto tapeta ali stena iz umetnih rož poskrbita za vtis svežine in živahnosti.

Kotiček opremite tako, da se boste v njem dobro počutili. Ozadje lahko ustvarite tudi zgolj z računalnikom, občutka, ki ga daje lepo urejen prostor, pa zagotovo ne.