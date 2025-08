Polžki, ki prinašajo srečo v ljubezni

Na Kubi najdemo šest vrst polžev Polymita, ki živijo skoraj izključno na ozkem obalnem območju med krajema Santiago de Cubo in Baracoa. Za vse je značilna privlačna barvna lupina z osupljivim spiralnim vzorcem, zato so pogosta tarča zbirateljev, domačini pa jo uporabljajo za izdelavo nakita. So endemična vrsta, kar pomeni, da jih ne najdemo nikjer drugje.

Dolgi so od dva do tri cm. Barva lupine je odvisna od hrane, s katero se polž prehranjuje, in lahko vključuje rdečo, rumeno, zeleno, oranžno, rožnato, belo in črno. Večinoma živijo v drevesih in grmovnicah, jedo lišaje in mah. Znanstveniki še ne vedo, ali ima obarvana lupina kakšno funkcijo. Zanimivo je, da niti dve hišici nista povsem enaki – barve in vzorci so edinstveni za vsakega posameznega polža.

Polži so zelo pomembni za ekosistem; z uživanjem mahov in lubja pomagajo ohranjati zdrava drevesa pa tudi kavovce na plantažah.

Vse vrste polžev Polymita so počasne, kot se za polže spodobi, ena od njih, Polymita venusta, pa je tako mirna, da nekateri posamezniki ostanejo na istem mestu šest mesecev. Sicer pa je za vse značilno, da v sušnem obdobju podnevi večinoma mirujejo, aktivni so ponoči in v deževni sezoni, med septembrom in oktobrom, ko se razmnožujejo. So hermafroditi, kar pomeni, da ima vsak polž tako moške kot ženske spolne organe. Kljub temu ne more oploditi sam.

Živijo na drevesih in grmičevju. FOTO: Ian Longthorne/Getty Images

Oploditev poteka tako, da si polža izmenjata spermo. Parjenje poteka več ur in vključuje tudi t. i. ljubezenske puščice. Gre za poseben predmet, navadno iz kalcita, ki ga polž proizvede v posebni žlezi. Puščico uporabi med parjenjem, s čimer poveča možnost oploditve, saj je prekrita s kemikalijami, ki vplivajo na delovanje sperme. Po oploditvi polži ležejo jajca v zemljo ali pod listje. Eden izleže od pet do 15 jajc. Mladi polži se izležejo po nekaj tednih in so takoj samostojni. Ker so močno ogroženi, so jih vključili v Konvencijo CITES (mednarodni sporazum za zaščito ogroženih vrst).

Kubanska legenda pravi, da sta bila nekoč ljubimca – ženska z juga in moški s severa. Njuna ljubezen je bila prepovedana, ker sta bili njuni plemeni v sporu. Da bi lahko ostala skupaj, sta prosila bogove narave, naj ju preoblikujejo v nekaj, kar bo vedno skupaj, a skrito očem ljudi. Bogovi so ju spremenili v pisana polža. Če vidite dva polža skupaj, naj bi ti to prineslo srečo v ljubezni – a samo, če ju ne ločite in pustite pri miru.