Polnjene piščančje prsi, ki jih lahko pripravimo vnaprej

Piščančje prsi so odličen vir beljakovin, ki so izjemno priročna sestavina za kuhanje okusnega kosila. Lahko jih pripravimo na najrazličnejše načine, danes pa serviramo idejo, kjer bomo piščanca pripravili že dan prej in ga tako imeli na zalogi, da ga po prihodu iz službe le še postavimo v pečico.

Seveda lahko jed dokončamo in pojemo v enem dnevu, a včasih je ideja, kako si stvari olajšati, še bolj prikladna od samega recepta. Kakor koli že, polnjene piščančje prsi bodo zagotovo teknile, ob njih pa lahko postrežemo le skledo solate, če se nam ne ljubi komplicirati. Lahko pa dodamo tudi različne priloge.

Sestavine

Nadev

1 žlica oljčnega olja

200 g zamrznjene špinače

1 strok česna

150 g rikote

2 pesti ribane mocarele

2 žlici ribanega parmezana

1/4 žličke soli

1/4 žličke mletega popra

Piščančje prsi

dva para piščančjih prsi

sol in poper

1 jajce

1/4 jogurtovega lončka moke

1/4 jogurtovega lončka drobtin

1/4 jogurtovega lončka ribanega parmezana

oljčno olje

Priprava