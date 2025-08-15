Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali

Vendar pa je zaradi tehnološkega napredka skrb zaradi »prepolnjenja« baterije danes večinoma odveč. Sodobni pametni telefoni in polnilci imajo sofisticirane sisteme, ki samodejno prekinejo polnjenje, ko baterija doseže 100 %, s čimer preprečijo poškodbe.

Kljub temu pa lahko dolgotrajno polnjenje telefona čez noč povzroči druge težave.

Vpliv na dolgoživost baterije

Čeprav se telefon ne bo »prepolnil«, dolgotrajno vzdrževanje napolnjenosti pri 100 % ustvarja kemični stres za litij-ionsko baterijo, kar lahko sčasoma pospeši njeno staranje in zmanjša skupno kapaciteto.

Težave nastanejo tudi zato, ker aplikacije, ki delujejo v ozadju, porabljajo energijo, nivo baterije pade na 99 %, nato pa polnilec spet začne delovati. To stalno dopolnjevanje lahko sčasoma poškoduje baterijo.

Očistite priključek za polnjenje. FOTO: Pixabay

Poleg tega se med polnjenjem baterija segreva, visoka temperatura pa je eden največjih sovražnikov baterij. Polnjenje pod vzglavnikom ali na drugih mestih brez ventilacije še dodatno poslabša situacijo.

Kako pravilno polniti telefon

Strokovnjaki se strinjajo, da je za dolgoživost baterije najbolje ohranjati napolnjenost med 20 % in 80 %. Popolno praznjenje baterije do 0 % ali redno polnjenje do 100 % pospešuje izgubo kapacitete.

Zmanjšajte svetlost zaslona in uporabljajte temni način. FOTO: Rattankun Thongbun, Getty Images/iStockphoto

Namesto enega dolgega polnjenja čez noč priporočajo krajša, delna polnjenja čez dan.

Sodobne rešitve proizvajalcev

Proizvajalci telefonov se zavedajo teh težav in so uvedli rešitve za njihovo blažitev. Veliko sodobnih telefonov ima možnost »optimiziranega« ali »adaptivnega« polnjenja.

Stalno dopolnjevanje lahko sčasoma poškoduje baterijo. FOTO: Baloon111 Getty Images/iStockphoto

Te funkcije se učijo vaših navad in odložijo polnjenje nad 80 % do trenutka, ko boste telefon res potrebovali, poroča informer.rs.

Kaj še lahko storite?

Poleg pametnih navad polnjenja lahko za ohranjanje baterije upoštevate naslednje nasvete: