Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali

Polnjenje telefona čez noč lahko poškoduje vašo baterijo, trdijo strokovnjaki.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. G.
15.08.2025 ob 18:15
A. G.
15.08.2025 ob 18:15

Vendar pa je zaradi tehnološkega napredka skrb zaradi »prepolnjenja« baterije danes večinoma odveč. Sodobni pametni telefoni in polnilci imajo sofisticirane sisteme, ki samodejno prekinejo polnjenje, ko baterija doseže 100 %, s čimer preprečijo poškodbe.

Kljub temu pa lahko dolgotrajno polnjenje telefona čez noč povzroči druge težave.

Vpliv na dolgoživost baterije

Čeprav se telefon ne bo »prepolnil«, dolgotrajno vzdrževanje napolnjenosti pri 100 % ustvarja kemični stres za litij-ionsko baterijo, kar lahko sčasoma pospeši njeno staranje in zmanjša skupno kapaciteto.

Težave nastanejo tudi zato, ker aplikacije, ki delujejo v ozadju, porabljajo energijo, nivo baterije pade na 99 %, nato pa polnilec spet začne delovati. To stalno dopolnjevanje lahko sčasoma poškoduje baterijo.

Očistite priključek za polnjenje.
Očistite priključek za polnjenje.

Poleg tega se med polnjenjem baterija segreva, visoka temperatura pa je eden največjih sovražnikov baterij. Polnjenje pod vzglavnikom ali na drugih mestih brez ventilacije še dodatno poslabša situacijo.

image_alt
Revolucionarna baterija in izboljšane kamere

image_alt
Kitajski baterijski velikan CATL šokiral industrijo: 520 km dosega v le 5 minutah polnjenja

Kako pravilno polniti telefon

Strokovnjaki se strinjajo, da je za dolgoživost baterije najbolje ohranjati napolnjenost med 20 % in 80 %. Popolno praznjenje baterije do 0 % ali redno polnjenje do 100 % pospešuje izgubo kapacitete.

Zmanjšajte svetlost zaslona in uporabljajte temni način.
Zmanjšajte svetlost zaslona in uporabljajte temni način.

Namesto enega dolgega polnjenja čez noč priporočajo krajša, delna polnjenja čez dan.

image_alt
Revolucionarna baterija in izboljšane kamere

image_alt
Z Bosejevimi slušalkami človek uživa v glasbi brez zunanjih motenj

Sodobne rešitve proizvajalcev

Proizvajalci telefonov se zavedajo teh težav in so uvedli rešitve za njihovo blažitev. Veliko sodobnih telefonov ima možnost »optimiziranega« ali »adaptivnega« polnjenja.

Stalno dopolnjevanje lahko sčasoma poškoduje baterijo.
Stalno dopolnjevanje lahko sčasoma poškoduje baterijo.

Te funkcije se učijo vaših navad in odložijo polnjenje nad 80 % do trenutka, ko boste telefon res potrebovali, poroča informer.rs.

Polnjenje telefona čez noč lahko poškoduje vašo baterijo, trdijo strokovnjaki.

Kaj še lahko storite?

Poleg pametnih navad polnjenja lahko za ohranjanje baterije upoštevate naslednje nasvete:

  1. Uporabljajte originalne ali certificirane polnilce: Poceni kopije so lahko neučinkovite in potencialno nevarne.
  2. Izogibajte se ekstremnim temperaturam: Ne izpostavljajte telefona neposredni sončni svetlobi ali zelo nizkim temperaturam.
  3. Očistite priključek za polnjenje: Nabran prah in umazanija lahko povzročita pregrevanje.
  4. Zmanjšajte svetlost zaslona in uporabljajte temni način: To lahko občutno zmanjša porabo energije.
  5. Izključite nepotrebne funkcije: Ko ne uporabljate Wi-Fi, Bluetooth ali NFC, jih izključite za prihranek baterije.

