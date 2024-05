Polnilnice zdaj tudi za težka vozila

Petrol je na enem od prodajnih mest že uspešno izvedel testno polnjenje dveh električnih avtobusov LPP. To je pomemben korak v razvoju e-mobilnosti v segmentu težkih vozil, so sporočili iz Petrola, kjer so v okviru projekta Cross-E napovedali postavitev takšnih polnilnic v Sloveniji in na Hrvaškem. Testno polnjenje ljubljanskih mestnih avtobusov so izvedli na Petrolovem prodajnem mestu v Ljubljani, kjer je polnilni park z ultrahitrimi polnilnicami. Avtobusa na električni pogon sta se polnila na polnilnicah z močjo 300 oz. 350 kW nazivne moči.

»V LPP se osredotočamo na prihodnost s postopnim uvajanjem električnih in vodikovih avtobusov, ki bodo zmanjšali naš okoljski odtis in izboljšali kakovost javnega potniškega prevoza,« je povedal vodja prevoza na klic v LPP Zoran Stojinović. Kot je dejal, jim bo sodelovanje s Petrolom omogočilo pridobivanje ključnih podatkov, ki jih bodo uporabili pri oblikovanju javnega naročila za postavitev električne infrastrukture.

»Petrol bo zagotavljal ultrahitro polnjenje električnih avtobusov in tovornjakov, podobno kot trenutno za klasične avtobuse. To je napoved za prihodnost, v kateri bomo nadaljevali vzpostavljanje infrastrukture za različna vozila na avtocestnem križu,« je povedal vodja razvoja polnilne infrastrukture za električna vozila v Petrolu Luka Strnad Peterca. V Petrolu so še poudarili, da se e-mobilnost vse bolj širi tudi v segment težkih vozil.