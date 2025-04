Poljubi teh moških so lahko nevarni

Brada je lahko privlačna in moderna, vendar je ohranjanje njene higiene ključno za zdravje obeh partnerjev.

Myro Figura, anesteziolog iz Los Angelesa, je na družbenih omrežjih namreč opozoril, da lahko poljubljanje moškega z umazano brado privede do okužb in draženja kože.

Po poročanju Daily Maila brada, ki ni vzdrževana in čista, postane pravo zbirališče bakterij, kot so stafilokoki in streptokoki.

FOTO: Shutterstock

Impetigo: neprijetna kožna okužba

Ena od najpogostejših posledic stika z umazano brado je impetigo, nalezljiva, ne pretirano nevarna, a zelo neprijetna površinska okužba kože.

Glede na podatke britanske nacionalne zdravstvene službe NHS, so simptomi te okužbe odražajo z rdečimi ranicami ali mehurčki, ki hitro počijo, za seboj pa pustijo hraste neprijetnega vonja.

Te lahko spominjajo na koruzne kosmiče, prilepljene na kožo, se širijo, srbijo in bolijo.

Kako se zdravi?

Če je prizadeto le majhno območje, se lahko uporablja krema s hidrogen peroksidom. V primeru širše okužbe se predpišejo antibiotične kreme ali tablete.

Če gre za bulozni impetigo (z velikimi mehurji, napolnjenimi s tekočino), so potrebni antibiotiki v obliki tablet.

Z ustreznim zdravljenjem se okužba pozdravi v sedmih do desetih dneh.

FOTO: Gettyimages

Higiena na prvem mestu

Najboljši način za preprečevanje te neprijetne okužbe je redna in temeljita higiena.

Dermatolog Muneeb Shah poudarja pomen rednega čiščenja tega obraznega okrasja, s čimer se zmanjša tveganje za širjenje bakterij, kar ščiti tako kožo moškega kot kožo njegovega partnerja.

FOTO: Gettyimages

Herpes in druge nevarnosti

Poleg impetiga lahko umazana brada prispeva k prenosu drugih okužb.

Daily Mail opozarja tudi na morebitno nevarnost herpesa, ki lahko v redkih primerih povzroči dolgoročne zdravstvene težave. Res je, da do njih pride izjemno redko, a previdnost vendarle ni odveč.

Še za konec

Čeprav je brada lahko privlačen dodatek moškemu videzu, je pomembno poudariti, da redna higiena ni le estetskega pomena, temveč je pomembna tudi z vidika zdravja.

Redno umivanje in vzdrževanje sta ključni za preprečevanje širjenja bakterij in ohranjanje zdravja, tako lastnika brade kot tistega, ki ga ta poljublja.