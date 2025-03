Polepšajte svoje kraje s cvetličnimi zasaditvami

Turistična zveza Slovenije (TZS) letos zaznamuje 120 let delovanja. Ustanovljena je bila leta 1905 kot Deželna zveza za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem, njene korenine pa segajo še dlje – v 70. leta 19. stoletja, ko so olepševalna društva začela postavljati temelje organiziranega turizma v Sloveniji. V jubilejnem letu bo TZS pripravila številne aktivnosti, s katerimi želi poudariti pomen turizma v lokalnih skupnostih in vlogo turističnih društev pri njegovem razvoju.

Zasaditev tulipanov v Arboretumu Volčji Potok Foto: Primož Hieng

Ob praznovanju 120-letnice so razpisali natečaj Spomladansko urejanje okolja – cvetlični aranžma ob 120-letnici. Turistična društva, lokalne skupnosti in posamezniki so vabljeni k polepšanju svojih krajev s cvetličnimi zasaditvami, ki bodo simbol povezovanja, ustvarjalnosti in spoštovanja do prostora, v katerem živimo. Ta zasaditev naj bo poklon 120-letnici TZS, ki že desetletja skrbi za lepšo podobo naših krajev.

Do 5. septembra lahko na TZS pošljete do tri fotografije vaše zasaditve s kratko mislijo ob jubileju. Vse prejete fotografije bodo objavili na spletni strani TZS, kjer bo potekalo spletno glasovanje za najbolj všečno zasaditev. Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra 2025, bodo kraj z največ glasovi nagradili z enodnevnim izletom s pomočjo aplikacije Moj izlet. Izlet bo predstavljen na spletni strani TZS in v tedenskih novicah.

Vabijo vsa turistična društva, da predstavijo dogodek ali produkt.

V sklopu jubilejnega leta bodo organizirali slavnostno akademijo, kjer bodo lahko društva predstavila svoje dosežke in projekte. Praznovanje se bo zaključilo novembra 2025 na Dnevih slovenskega turizma, kjer bodo predstavili katalog najboljših turističnih dogodkov in produktov iz lokalnih skupnosti.

TZS vabi vsa turistična društva, da predstavijo dogodek ali produkt, na katerega so posebej ponosna. Prispevki naj vključujejo kratek opis, fotografijo in misel ob jubileju, s čimer bodo soustvarili skupno praznovanje. Podrobnejša tehnična navodila bodo predstavili naknadno.

Mozirski gaj Foto: Primož Hieng

Turistična društva so gonilna sila lokalnega turizma, saj z organizacijo prireditev, ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem inovativnih idej pomembno prispevajo k razvoju turizma v Sloveniji. Zveza ob jubileju poudarja, da je uspeh turistične društvene organizacije odvisen od sodelovanja, predanosti in srčnosti vseh članov.

Eden izmed načinov podpore je tudi namenitev do enega odstotka dohodnine TZS ali turističnim društvom s statusom v javnem interesu, kar neposredno prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega turizma.

Ob tej pomembni obletnici TZS vsem članom turističnih društev želi veliko uspešnih projektov, ustvarjalnih izzivov in nepozabnih turističnih zgodb, ki bodo še dolgo bogatile slovenski turizem.