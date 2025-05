Poglejte neverjetne gorske traktorje, ki ne klonejo niti na izredno strmih klancih (FOTO)

V soboto, 24. maja, je v Leskovcu v Podborštu (Občina Sevnica) potekala predstavitev kmetijske tehnike za spravilo krme z gorskih območij. Organizatorji prireditve so bili Govedorejsko društvo Sevnica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in drugi.

Na prikazu na kmetiji Renko smo si lahko ogledali pašno opremo, gozdarsko tehniko, stroje za spravilo krme z gorskih travnikov. Strokovni voditelj in komentator zelo dobro obiskane prireditve je bil Martin Mavsar iz KGZS. Na področju varnega dela je sodelovala tudi Javna agencija RS za varnost prometa, ki je demonstrirala tudi prevračanje vozila na simulatorju. O pomembnosti uporabe varnostnih pasov na traktorju pa je govoril mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana.

Slabo vreme

Zaradi celodnevnega dežja en dan pred prireditvijo iz varnostnih razlogov ni bilo sicer predvidene praktične predstavitve traktorjev in strojev za spravilo krme na nagibu. Razmočeni travniki na nagnjenem terenu so namreč bistveno bolj nevarni za zdrs in prevračanje traktorjev, tako da so proizvajalci in prodajalci svoje produkte le predstavili.

Blagoslov traktorjev

Na začetku prireditve je bil tudi blagoslov traktorjev in njihovih uporabnikov. Traktorje so pripeljali kmetje od blizu in daleč. Bilo jih je lepo število, od starodobnikov pa do najsodobnejših. Kljub zelo razgibanemu in nagnjenemu terenu v teh krajih je bila dejansko večina traktorjev standardne izvedbe, s katerimi pa se lahko varno dela le do manjšega nagiba. Videli smo tudi gorsko izvedbo, pa nekaj traktorjev z dvojnimi kolesi, kar jim poveča stabilnost na nagibu. Skratka, lahko bi povzeli, da je v uporabi malo res primernih traktorjev za delo na nagibu.

Omejena dejavnost

Slovenija pa ima veliko območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kjer sta omejujoča dejavnika med drugim nadmorska višina in nagib zemljišča. Na nagnjenih terenih je poljedelska dejavnost omejena, možna pa je pridelava krme za živino. Z navadno mehanizacijo lahko spravilo krme opravljamo le do določnega nagiba. Za večje nagibe pa potrebujemo specialne stroje (tako traktorje kot priključke), ki zagotavljajo večjo varnost uporabnikom.

Med te namenske stroje spadajo tudi gorski traktorji, ki so prilagojeni za delo v gorah oziroma na nagibu. Za varno delo so pomembni njihovo nizko težišče, štirikolesni pogon, obračanje vseh štirih koles, t. i. pasji hod koles itd. Za še večje nagibe pa se za spravilo krme uporablja enoosne traktorje. Za ekstremne strmine, kjer se travnike bolj vzdržuje kakor pa prideluje krma, lahko uporabljamo tudi gumigoseničarje, opremljene z mulčerji, ki se upravljajo na daljavo z radijskim signalom.

Rigitrac SKH 75 ima 85 kW (116 KM) motor in hidrostatično transmisijo. Spredaj ima pripeto SIP diskasto kosilnico DISC A 300 F ALP. Dvojne pnevmatike na traktorju omogočajo večjo stabilnost na nagibu (širši kolotek) in manjše tlačenje tal (velika naležna površina pnevmatik). ALP v oznaki kosilnice pomeni, da je to lažja izvedba kosilnice, namenjena za košnjo nagnjenih terenov. FOTO: Tomaž Poje

Enoosni traktor Rapid Monte je namenjen za delo na strmih terenih do 120-% nagiba. Ima 14-konjski bencinski motor z dodatnim mazanjem in hidrostatični pogon. Prigrajene ima lahko strižne kose, mulčerje, zgrabljalnik za seno itd. Namesto pnevmatik ima gumijasta valja s stožci po obodu, kar omogoča varno delo na večjih nagibih. FOTO: Tomaž Poje