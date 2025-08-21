VINOGRADNIŠKA TEHNIKA

Poglejte črnega konja, ki se znajde med trto (FOTO)

Prikaz vinogradniške tehnike pri zahodnih sosedih; posebno zanimanje je požel robot black shire.
Fotografija: Zanimiva kombinacija: dva goseničarja, spredaj je traktor goseničar, robot black shire RC3075, zadaj je pripet električno gnan vlečen pršilnik na gosenicah. Gosenice so sicer odlične za zmanjšanje zbitosti tal pri normalni vožnji, pri obračanju pa lahko nastanejo precejšnje poškodbe travne ruše. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje
Odpri galerijo
Zanimiva kombinacija: dva goseničarja, spredaj je traktor goseničar, robot black shire RC3075, zadaj je pripet električno gnan vlečen pršilnik na gosenicah. Gosenice so sicer odlične za zmanjšanje zbitosti tal pri normalni vožnji, pri obračanju pa lahko nastanejo precejšnje poškodbe travne ruše. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Tomaž Poje
21.08.2025 ob 17:09
Tomaž Poje
21.08.2025 ob 17:09

Poslušajte

Čas branja: 3:17 min.

Sredi julija je bila v bližini italijanskega Trevisa prireditev Vite in Campo. To je bil prikaz vinogradniške tehnike. Med predstavljenimi stroji za vinogradništvo je posebno zanimanje požel vinogradniški robot black shire. Na podobni prireditvi Enovitis in Campo 2025 je prejel prestižno nagrado za tehnološke inovacije.

Avtonomni robotraktor

Robotski traktor black shire RC3075 je avtonomni traktor goseničar. Deluje brez voznika. Energijo dobiva iz dizelskega motorja kubota s 75 konjskimi močmi. Tega poganjata zmogljiv elektrogenerator in hidravlični sistem. Na robotu sta vgrajena dva elektromotorja za neodvisen pogon gosenic in pogon delovnih priključkov. Skupna teža robota (brez priključkov) je 3650 kg, širina pa je 135 cm.

Varnost stroja zagotavljajo aktivni in pasivni senzorji s certifikatom Safety SIL 2/PL d.

Ima gumijaste samonapenjalne gosenice. Vsako poganja brezkrtačni sinhroni električni servomotor z možnostjo optimalnega in natančnega upravljanja navora in hitrosti vrtenja. Tako upravljanje naj bi imelo boljši izkoristek od hidrostatičnega ali mehanskega. Sprednje in zadnje hidravlično dvigalo omogoča priklop priključkov prve in druge kategorije. Robot RC3075 je sposoben delati na nagibu navpično do 65 % in bočno do 50 %.

Omogoča samodejno kartiranje delovnega območja.

Opremljen je z radarjem in drugimi antenami, vključno z wifijem in 2G/3G/4G za zagotavljanje internetne povezave, potrebne za korekcijo podatkov GNSS. Uporablja RTK signal za centimetrsko natančnost vodenja. Varnost stroja zagotavljajo aktivni in pasivni varnostni senzorji s certifikatom Safety SIL 2/PL d. Robot omogoča samodejno kartiranje delovnega območja, ki ostane v spominu za bodoča ponavljajoča se opravila.

Delovni priključki

Robot traktor brez delovnih priključkov ne pomeni veliko. V ponudbi imajo radialni pršilnik, mulčer za medvrstni prostor in odmične krtače za vrstni prostor v vinogradu. Torej za dela, ki se najbolj ponavljajo v vinogradu. Za škropljenje vinograda imajo na voljo nošen pršilnik ali pa vlečeno izvedbo. Posebnost te je, da je prav tako na gosenicah. Priključki so električno gnani, določeni njihovi sklopi pa tudi hidravlično.

Med škropljenjem traktorist ni več potreben, tako da uporabnik ni obremenjen s pesticidi.
Med škropljenjem traktorist ni več potreben, tako da uporabnik ni obremenjen s pesticidi.
Vinogradniški robot black shire RC3075 s čelno pripetim mulčerjem in zadnjimi odmičnimi krtačami. Klasičnega traktorista ni več.
Vinogradniški robot black shire RC3075 s čelno pripetim mulčerjem in zadnjimi odmičnimi krtačami. Klasičnega traktorista ni več.
V akciji – delo v vinogradu
V akciji – delo v vinogradu

Ime podjetja Black Shire izhaja iz angleščine. Pomeni črnega konja – staro pasmo velikih vlečnih konj britanskega porekla, ki imajo dolge bele dlake na nogah. Tak konj je tudi v logotipu podjetja oziroma robota.

Robota black shire smo lani videli tudi pri nas na predstavitvah v vinogradih Vina Koper in Radgonskih goricah, pa tudi na sejmu AGRA. Radgonske gorice ga letos testirajo.

Tomaž Poje

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kmetijstvo vinograd mehanizacija traktor traktor goseničar

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.