Podjetnica in voditelj: »Če imaš to, imaš že kar vse.«

Znana sta vsak po svojih projektih in seveda tudi kot par. Konec leta bosta voditelj in maneken David Urankar ter oblikovalka, podjetnica in podkasterka Ajda Rotar Urankar praznovala dvajset let zveze, še prej dvanajsto obletnico poroke, sta tudi starša.