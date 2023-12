Počitniške dni si popestrimo z izdelavo ptičje hišice ter pticam pomagajmo preživeti zimo

V hladnih mesecih, ko tla pomrznejo, ko se žuželke skrijejo in rastline odvržejo liste ter plodove, prostoživeče ptice ostanejo brez večjega dela hrane. Zato potrebujejo našo pomoč, da bi dočakale pomlad, ko si bodo spet lahko same postregle s slastnimi mušicami, črvi in drugimi darovi, ki jim jih bo ponudila narava.

Preprosta izdelava

Ptičja hišica je lahko izjemno preprosta za izdelavo, zanjo uporabimo denimo prazen karton katerega od sokov ali mleka, tudi večjo plastenko. V slednjo na zgornjem delu, pri zamašku, naredimo luknjici, lahko s pletilko, in skoznju napeljemo dovolj močno vrvico. Nato z olfa nožem iz debelejšega dela plastenke izrežemo pravokotnik, ki naj bo dovolj visok, da bo lahko na robu sedela ptica in zobala semena, ki jih bomo natrosili v plastenko.

Tudi plastenke so uporabne. FOTO: Kristine Radkovska/getty Images

Hišico zdaj le še obesimo na primerno mesto, ki naj bo dovolj visoko, da do nje ne bo mogel priplezati kakšen maček, iz tega razloga je tudi preblizu drevesnega debla ne obesimo. Na terasi ali balkonu jo namestimo denimo na kaveljček na strop ali preprosto obesimo na ograjo.

Povsem enako kot iz plastenke hišico izdelamo tudi iz kartonaste embalaže. Na vrhu naredimo luknjici, skoznju napeljemo vrvico, nato pa s sprednjega dela izrežemo pravokotnik, še enega lahko izrežemo tudi na zadnjem delu. Zdaj pride na vrsto ustvarjalnost. Kartonasto hišico po želji pobarvamo ali poslikamo z akrilnimi barvami, dodamo kakšen okrasek, tudi zavese ne bodo odveč. Slednje preprosto izdelamo tako, da iz blaga izrežemo pravokotnik, ki naj bo malce večji, kot je odprtina.

Če izberemo embalažo, bomo pomagali tudi okolju. FOTO: Dmyto/getty Images

Zgornji rob prilepimo nad odprtino in na sredini s škarjami zarežemo od spodnjega roba do tik pod zgornjim. Levi in desni del zdaj ločimo, levega potegnemo čim bolj levo in desnega čim bolj desno ter ju na spodnji polovici zvežemo s kosom volne ali vrvico, nato še vsakega prilepimo ob karton. Tako bodo zavese dekorativne, ne bodo pa motile ptic pri hranjenju.

Lesena ptičja hišica

Nekoliko starejši otroci pa se lahko, z našo pomočjo, seveda, lotijo tudi ustvarjanja lesene ptičje hišice. Te so lahko izjemno preproste ali prave vile v več nadstropjih, z balkoni, pokritimi verandami in drugimi dodatki. Za najbolj preprosto leseno hišico potrebujemo štiri enako velike deske, lahko so pravokotne ali kvadratne, in pet ozkih deščic. Štiri od njih bomo uporabili za ograjo, da semena ne bodo popadala na tla, zato jih razžagamo na primerne dolžine.

Pri bolj zahtevnih projektih jim pomagajmo. FOTO: Anna Listarova/getty Images

Prvo prislonimo ob desko, ki bo tla hišice, odmerimo ustrezno dolžino, presežek odžagamo in ograjo z žeblji pritrdimo na desko. Ponovimo z naslednjo stranico, pa tretjo in četrto. Iz drugih dveh desk izdelamo streho. Postavimo ju na ravno podlago, da dobimo obliko na glavo obrnjene črke V, in jo z žeblji zbijemo skupaj.

Poslikamo in okrasimo jo po želji. FOTO: Maya Malkova/getty Images

Zdaj je treba streho le še pritrditi na tla. To storimo s pomočjo pete deščice, ki jo najprej z žeblji pritrdimo v sredino spodnjega dela hišice, nato pa nanjo na vrhu pritrdimo še streho. Na sredini strehe izvrtamo še luknjico in vanjo pritrdimo kaveljček, skozi katerega bomo napeljali vrvico in hišico obesili na strop balkona ali bližnjo vejo. Po želji jo še pobarvamo ali poslikamo, nanjo prilepimo kakšen okrasek, streho lahko denimo oblepimo z mahom.