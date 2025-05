Za vsakega nekaj: domače počitniške destinacije, ki nikoli ne razočarajo

Tu so tri ideje za poletne počitnice pri nas doma.

Dolina Soče

Dolina Soče je ena najbolj čarobnih in kulturno bogatih regij v Sloveniji. Vse se začne ob samem izviru Soče v Zadnji Trenti. Vode, ki se zbirajo na območju Jalovca, Šit, Travnika in Mojstrovke, vrejo na dan iz jame s podzemnim jezercem in v slapu padajo v strugo.

Od Koče pri izviru Soče vodi označena pot, v zgornjem delu sicer zelo zahtevna ter zavarovana s klini in jeklenicami. Izvir Soče je ena od točk na 25 kilometrov dolgi Soški poti, ki vodi od tod do Bovca.

Zgornji tok Soče skriva mnoge naravne in kulturne znamenitosti. Poleg izvira med njimi izstopajo Velika in Mala korita Soče, Kugyjev spomenik in alpski botanični vrt Juliana. Ta je prvi in edini botanični vrt v naravnem okolju v Sloveniji. V letu 1926 ga je ustanovil Albert Bois de Chesne, tržaški trgovec in posestnik.

Zdaj je v strokovni oskrbi Prirodoslovnega muzeja Slovenije, od leta 1951 zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Vas Trenta je majhna vas v istoimenski dolini in izhodišče za mnoge pohod­niške poti v Triglavskem narodnem parku. Tu je tudi Trentarski muzej, v katerem so na ogled zgodovinske in etnografske zbirke, povezane z življen­jem v teh krajih.

Med vijuganjem proti morju Soča teče skozi zanimive kraje: veliko aktivnosti ponuja Bovec z dvema med najlepšimi slapovi Slovenije: Boko in Virjem. V Kobaridu je poleg kostnice nad mestom vreden ogleda Kobariški muzej, ki predstavlja grozote prve svetovne vojne, vabi slap Kozjak, sprehodimo se lahko po Poti miru, ki vodi po območju, kjer so divjali boji na soški fronti med prvo svetovno vojno.

Povezuje različna zgodovinska mesta, utrdbe in muzeje, v celoti je dolga 230 kilometrov in poteka deloma po slovenskem, deloma po italijanskem ozemlju. Nižje ob reki je še en biser: Most na Soči z umetnim jezerom smaragdne barve, Mengorami nad dolino, kjer se Pot miru konča, in še mnogimi drugimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.

Dolina Soče je zaradi svoje naravne lepote in zgodovinskega pomena prava za­kladnica za ljubitelje naravne in zgodovinske dediščine ter aktivnosti na prostem.

Pomurje

Pomurje z zdraviliščem Radenci ponuja širok spekter dejavnosti za vse, ki iščejo sprostitev, aktivni oddih ali spoznavanje lokalne kulture. Okolica zdravilišča vabi s pohodniškimi potmi, med katerimi so tudi tematske učne, kot je pot Od kamna do železa, ki pohodnike popelje skozi zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih.

Za ljubitelje kolesarjenja so na voljo kolesarske poti, ki omogočajo raziskovanje prekmurskih ravnic in obrežja reke Mure.

V samem zdravilišču vabijo notranji in zunanji bazeni s podvodnimi masažami, savnami ter različnimi sprostitvenimi tretmaji, ki vključujejo kopeli in obloge z mineralno vodo.

V neposredni bližini so teniška igrišča in igrišče za golf z devetimi luknjami. V parku Radenci lahko obis­kovalci uživajo v sprehodih, tekih ali vožnji s kolesom po zelenih površinah, obkroženih z drevesi in cvetjem.

Otroci bodo veseli obiska živalskega vrta Sikalu ZOO s skoraj 350 domačimi in eksotičnimi živalmi, kjer se lahko učijo ravnati z njimi, jih božajo in hranijo. Na voljo so otroški safari džipi.

V Lendavi v bližini Radencev je vredno obiskati razgledni stolp Vinarium, s katerega se odpre panoramski razgled na štiri države. Popeljite se po vinski cesti in doživite Jeruzalem: deželo kakovostnih vin, gostoljubnih domačinov in očarljive narave.

Na Kapelskem Vrhu kraljujeta cerkev sv. Marije Magdalene, zgrajena v 19. stoletju, in vinska fontana Kapela, kjer lahko obiskovalci uživajo v pokušini lokalnih vin.

Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je nastal kot opomin na grozote druge svetovne vojne. Na hektaru in pol površin je zasajeno skoraj 500 različnih rastlin: avtohtonih prekmurskih in prinesenih z vseh koncev sveta.

Na obrob­ju Bakovcev je nasad sivke in žajblja s približno 18.000 sadikami. Najlepši je od sredine junija do začetka julija, ko je sivka v polnem razcvetu.

V okolici Radencev so številni vinotoči in turistične kmetije, kjer lahko obiskovalci okušajo lokalne jedi, med katerimi nedvomno izstopata gibanica in bograč.

Ankaran z okolico

Ankaran je slikovito obmorsko mestece, katerega okolica razvaja z bogatim naborom naravnih in kulturnih znamenitosti. Ena od njih je Krajinski park Debeli rtič z osupljivimi razgledi, sprehajalnimi potmi in dostopom do klifa, sestavljenega iz izmenjujočih se plasti laporovca in peščen­jaka, ki so pred dobrimi 40 milijoni let nastale v globokem morju.

V parku je več kot 200 različnih vrst rastlin z vseh celin, izstopajo nekatera starejša, več kot 15-metrska drevesa. Večina je stara do 50 let, nekateri hrasti pa dosegajo starost od 120 do 150 let.

Pomembna kulturna znamenitost območja je benediktinski samostan sv. Nikolaja iz 11. stoletja, ki je deloval vse do leta 1641, danes pa je v njem hotel. Med njim in Sv. Katarino se razprostira edini slani travnik v Sloveniji in eden redkih na vzhodni jadranski obali.

Opredeljen je kot naravna vrednota državnega pomena in vključen v Naturo 2000. Obiskovalci se lahko po njem sprehajajo le po dvignjeni leseni učni pešpoti.

Zaliv sv. Jerneja leži nekaj deset metrov od slovensko-italijanske meje. Je plitek in muljast ter eden zadnjih tovrstnih morskih ekosistemov na naši obali. Danes so v njem školj­čišča, v preteklosti sta tu stala pristaniška pomola in morda tudi Villa rustica, o čemer pričajo antične najdbe na kopnem.

Gozdna učna pot Resslov gaj je speljana po zahodnem delu Ankaranskega polotoka, na Jurjevem hribu, na njegovi južni strani se razprostira največji sklenjen nasad oljk v slovenski Istri.

Pokopališče školjk v Ankaranu je privlačna posebnost na slovenski obali. Leži med Ankaranom in Luko Koper, v zalivu Sveta Katarina. Gre za območje, kjer so zaradi poglabljanja morskega dna v 90. letih prejšnjega stoletja odložili velike količine mulja, potem pa sta dež in reka Rižana postopoma izprala blato in ostala je le debela plast lupin školjk in polžev.

To je zgolj nekaj znamenitosti, a dejstvo je, da bomo, ne glede na to, ali iščemo aktivno preživljanje prostega časa ali miren oddih, v Ankaranu in njegovi okolici nedvomno našli nekaj zase.