Počitnice povečujejo pozitivna čustva, že njihovo načrtovanje osreči

Dovoljena začasna prekinitev dela, službe,« avtorji Slovarja slovenskega knjižnega jezika razložijo besedo dopust. Pa je res tako? Je, če ga v resnici namenite prekinitvi dela. Ali z drugimi besedami – počitku. To seveda ne pomeni, da nič ne delate, ampak da v tistih najpogosteje štirinajstih dneh odmislite vsakodnevne obveznosti in se posvetite le tistemu, kar vas najbolj veseli. Morda boste že zato, ker boste načrtovali dopust, bolj srečni.

Odkrivajte nove kraje. FOTO: Robyn Beck/Afp

Vsakodnevna preobremenjenost namreč negativno vpliva tako na razpoloženje kot miselne procese. Počitnice ponujajo več možnosti za počitek, kar lahko pomaga sprostiti misli in ustvariti več mentalnega prostora oziroma boljše razmišljanje in večjo ustvarjalnost. Raziskave kažejo, da lahko že samo en sprehod v naravi znatno poveča ustvarjalnost. Počitnice, kot ugotavljajo na univerzi v ameriškem Pittsburghu, povečujejo pozitivna čustva in zmanjšujejo depresijo. Dokazano je, da preživljanje časa v naravi zmanjšuje negativno razmišljanje in izboljšuje splošno psihično počutje. To boste morda ugotovili šele, ko se boste spet vrnili na delovno mesto.

Sprehod v naravi lahko znatno poveča ustvarjalnost.

Študija podjetja Ernst & Young je denimo pokazala, da se je za vsakih dodatnih deset ur dopusta, ki so jih zaposleni izkoristili, njihova uspešnost ob koncu leta izboljšala za 8 odstotkov. Druga študija je pokazala, da koriščenje celotnega dopusta poveča možnosti za napredovanje ali povišanje plače.

Manj stresa, manj bolezni

Dopust bo blagodejno deloval tudi na raven stresnih hormonov kortizola in adrenalina; znano je, da njun dvig negativno vpliva na imunski sistem posameznika, ta je tako bolj dovzeten za različne bolezni. In tudi zato je pomembno, da se na dopustu čim bolj sprostite. Ne razmišljajte o tem, kaj vse bi morali čez dan početi, delajte res le tisto, kar vas tisti trenutek veseli. Le tako izkoriščene počitnice lahko zmanjšajo možnosti za smrt zaradi koronarne bolezni srca, nižajo raven sladkorja v krvi in ​​izboljšajo raven HDL ali dobrega holesterola. Seveda skupaj z redno telesno aktivnostjo.

Tudi branje je dobra sprostitev. FOTO: M-gucci/Getty Images

Preživljanje časa v naravi zmanjšuje negativno razmišljanje.

Med počitnicami lahko še dodatno okrepite vezi s preostalimi člani družine. Neka študija je denimo pokazala, da so pari, ki so se na počitnicah udeležili zanimivih, zahtevnih in vznemirljivih dejavnosti, doživeli večjo intimnost in zadovoljstvo v odnosu tudi po vrnitvi domov in ponovnem začetku običajnih življenjskih rutin. Počitnice so lahko tudi čas, da se bratje in sestre povežejo pri aktivnostih, ki jih v vsakdanjem življenju verjetno ne bi počeli.