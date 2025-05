Poceni pickup po ameriško

Zadnji dve leti za zagonska avtomobilska podjetja z izjemo Kitajske nista bili ravno cvetoči. Nasprotno, več novih imen je povsem omagalo. Tako je po svoje presenečenje, da se zdaj v ZDA pojavlja nova znamka, Slate Auto. Imela naj bi podporo različnih vlagateljev, tudi milijarderja Jeffa Bezosa, ustanovitelja spletne trgovine Amazon.

Kot je za ZDA nekako pričakovano, bo njihov prvi izdelek poltovornjak, saj so ti v Ameriki zelo priljubljeni. Čeprav so pickupi še vedno predvsem bencinski, bo imel slate električni pogon. Menda bo v celoti izdelan v Ameriki in tudi prodajali ga bodo le tam. Poltovornjak z enojno kabino po fotografijah sodeč deluje dokaj preprosto, električni pogon je speljan na zadnji kolesi, za energijo skrbi baterija z zmogljivostjo 53 ali 84 kWh.

Dosegljiv naj bi bil konec prihodnjega leta, cena pa naj bi bila pred subvencijo 25 tisoč dolarjev (22 tisoč evrov). Podjetje iz zvezne države Michigan naj bi proizvodnjo vzpostavilo nekje na srednjem zahodu države, na leto pa bi radi prodali po 150.000 primerkov.