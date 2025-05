Po razhodu ostanite človek – ne odpirajte ran, ki naj bi se celile

Čeprav vam je morda hudo ali bi bivšega partnerja raztrgali na koščke, obstajajo meje, ki jih ne bi smeli prestopiti, če si ne želite raniti – sebe. Prihranite si dejanja, ki bi jih kasneje lahko obžalovali, ohranite dostojanstvo.

Žaljivke

Ni pomembno, kako dober je bil seks ali kako čisto je bilo stanovanje, morda res niste doživeli vsega, o čemer ste sanjali ali sanjate, da bi doživeli v odnosu, sploh intimnem. A tudi če se vam je vse to zgodilo, še ne pomeni, da lahko partnerja žalite, kako zanič je. Ne pozabite, ko kažete z enim prstom na osebo, imate ostale uperjene vase. Vsi imamo napake, a popravljate lahko le sebe.

Sol na rano

Včasih je enemu izmed partnerjev lažje ob razhodu kot drugemu, morda ker se je prej sprijaznil, prej več pretrpel, se prej naveličal in podobno, in je vsaj na videz v boljši koži. Kljub temu pa to ni razlog, da bi se partner, ki mu gre bolje, delal norca na račun partnerja, ki je še vedno v vrtincu čustev. Ni treba, da skriva svoje občutke ali se pretvarja, lahko pa ohrani zdravo mero spoštovanja in razdalje tudi tako, da ne dodaja soli na rano.