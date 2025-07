Po nevihti naj spet zasije čista terasa

Ko nevihta mine, je lahko vaša terasa videti kot bojišče, prekrita z listjem, vejami, odpadki, celo ostanki poškodovanih predmetov, ki jih je prinesel močan veter. Kar je še posebno frustrirajoče v poletnih mesecih, ko običajno preživimo več časa na prostem in ko so balkoni in terase pogosto osrednji deli našega bivanja.

Da bi svojo zunanjo oazo po nevihti hitro uredili, morate slediti nekaterim preprostim korakom. Najprej je pomembno, da se odzovete hitro, a tudi previdno. Sprva je treba ročno in z zaščitnimi rokavicami odstraniti večjo nesnago, kot so vejevje, plastični predmeti ali kosi lesa, s čimer boste preprečili morebitne poškodbe (na terasi).

Kombinacija kisa in vode bo odstranila celo mah s kamnitih površin.

Po odstranitvi večjih kosov se lotite preostalega drobirja. Metla, še zlasti plastična ali slamnata, bo odlična za pobiranje listja, prahu in blata. Izogibajte se kovinskim grabljam, ki lahko opraskajo ploščice ali beton, takšno čiščenje se ne sme izvajati naključno, marveč sistematično od najbolj oddaljenih delov proti odtokom ali proti robu terase.

Po nevihti nas čaka temeljito čiščenje. FOTO: Jsnover/Getty Images

Bodite pozorni na fuge med tlakovci. Priporočljiva je uporaba strgala za fuge ali lopate za odstranjevanje plevela, mahu in zelenja, slednje se pogosto razraste v razpokah, po dežju pa je vse skupaj lažje odstraniti. Alternativa je uporaba akumulatorskega odstranjevalca plevela, lahko pa se odločite tudi za navadno vročo vodo; gre za metodo, ki zahteva ponavljanje.

Naslednji korak je temeljito čiščenje. Za trde površine, kot sta beton in kamen, je priporočljiv visokotlačni čistilec, ki odstrani trdovratne usedline pri tlaku do 180 barov. Pri mehkejšem kamnu bo treba tlak zmanjšati, s čimer se izognemo poškodbam ploščic, ki bodo tudi pri nižjem tlaku zelo temeljito očiščene. Za tiste, ki nimate takšnega čistilnega pripomočka, pa bo dovolj že mešanica tople vode in blagega mila – v razmerju pol žlice mila na 10 litrov vode.

Odtoki in žlebovi

Madeže masti, vina ali hrane odstranite s čistilom za beton ali pa z mešanico alkoholnega kisa in vode, ustrezna je tudi pasta iz sode bikarbone, razredčena v topli vodi, to pustimo delovati od 15 do 20 minut, nakar lahko drgnemo s krtačo. Kombinacija kisa in vode bo odstranila celo mah s kamnitih površin, le temeljito bo treba sprati.

Po teh postopkih ne pozabite na odtoke in žlebove, saj nevihte pogosto prinesejo listje in umazanijo, kar lahko povzroči zamašitve in posledično luže, vse to pa vodi do plesni in s plesnijo povezane škode.

Ko je vse očiščeno, lahko teraso pustite, da se na kratko posuši, ali pa jo obrišete z gumijasto metlo ali krpo, da bo čim prej pripravljena za uporabo.

Kljub hitrosti in učinkovitosti čiščenja po nevihti je priporočljivo redno oziroma redneje vzdrževati teraso, vsaj dvakrat do trikrat na leto, s čimer boste preprečili nabiranje alg in mahu, kar je kasneje težje odstraniti.

Ko je vaša terasa popolnoma čista in suha, je priporočljivo razmisliti le še o dodatni zaščiti, kot je na primer nanos tesnilne mase, ki bo preprečila vdor umazanije v fuge, hkrati pa poudarila barve ploščic.