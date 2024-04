Po ločitvi: pet največjih napak na zmenkih

Torej, za vami je ločitev, od nje je preteklo že kar nekaj vode in menite, da ste pripravljeni na novo poglavje v življenju, na iskanje nove ljubezni.

Dobro veste, da pot do nje ne bo ravno enostavna, konec koncev boste pri iskanju novega partnerja najbrž upoštevali kar nekaj meril, pogojenih z izkušnjami iz propadlega zakona ali zveze, a ne glede na vse, odnos se bo začel s prvim zmenkom.

Da bi ta vodil tudi v drugega, na prvem srečanju po ločitvi nikoli ne počnite napak, ki bi lahko bile usodne in bi vas oropale sreče.

Katerih, svetuje Your Tango.

Ne govorite o pretekli zvezi

Če se bo odnos razvijal v pravo smer, bo tudi za to prišel čas. A na prvih nekaj srečanjih te teme ne načenjajte, čeprav je odnos, v katerem ste bili, trajal dolgo let.

Bivšega ne omenjate v nobenem smislu, ne pripovedujte od tem, kam sta zahajala ali katere filme sta skupaj gledala. Ne razlagajte, kaj vam je pri njem šlo na živce.

To je na prvih nekaj zmenkih prepovedana tema.

FOTO: Inside Creative House/Gettyimages

Ne dopustite, da bi vas nadvladal strah

Normalno je, da bo ta pred prvim srečanjem prisoten. Porajalo se vam bo nešteto vprašanj: kako se obnašati, kako govoriti, kaj početi. A ne dopustite, da bi strah obvladoval dneve pred srečanjem, sploh pa ne, da bi vas od njega odvrnil.

Strah je tu, vendar si ne zasluži pretirane pozornosti, če bo na zmenku prijetno, hitro izginil.

Ne imejte previsokih pričakovanj

Zgodilo se bo, kar se bo zgodilo. Morda prvi zmenek, na katerega se odpravljate po ločitvi, ne bo uspešen. Morda bosta oba nervozna, morda se ne bosta ujela.

Morda pa bosta kmalu spoznala, da je to to. Možnosti je neskončno, pomembno je, da nimate previsokih pričakovanj in da vam morebiti neposrečen zmenek ne bo vzel volje za nova srečanja.

FOTO: Gettyimages

Nikar v zvezo iz maščevanja

Sicer je, če ste res preboleli prejšnje razmerje, le malo verjetnosti za to, a če ga še niste, nikar ne iščite razmerja.

Iščite prijateljstvo in opazujte, kaj se bo zgodilo na tej poti. Če bo nastala ljubezen super, če ne bo, nič hudega.

Ne izvajajte pritiska nase

Prebolevanje razhoda ali ločitve lahko traja leta. Konec zveze je en najbolj travmatičnih dogodkov v življenju, zato ne izvajajte pritiska nase.

Če niste še pripravljeni za nova srečanja, ne razmišljajte o njih, ne glede na to, kaj vam pravijo mama, sestra ali prijateljice.

Ko bo nastopil pravi čas, boste to začutili sami.