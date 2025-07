Plesnive zavese v kopalnici? Lahko jih rešite s temi preprostimi triki

Vaša zavesa za tuš najbrž ni prva stvar na vašem seznamu prioritet, ko gre za čiščenje kopalnice, a če je narejena iz plastike, obstaja velika verjetnost, da je na njej več, kot bi si želeli vedeti – od milnih usedlin do raznoraznih bakterij.

Čeprav je njena prvotna naloga zaščititi kopalnico med prhanjem, lahko dobi izjemno umazan videz – siva milna usedlina in rožnati obročki plesni se začnejo širiti po celotni spodnji strani. Če nič drugega, je videti izjemno grdo in nehigienično.

Zavesa bo tako postala gojišče bakterij, vodnega kamna in sila neprijetnih vonjav, kar nas bo slednjič pripeljalo do ključnega vprašanja: jo moramo takoj zavreči ali jo je mogoče še rešiti? Dobra novica je, da jo je mogoče očistiti, in to brez večjih težav! Morate pa jo sneti in oprati. Tako se boste izognili nakupu nove zavese.

Pasta in mehka ščetka

Pozabite na brisanje z vlažno krpo! Površinsko brisanje resda lahko odstrani vidno umazanijo, a pogosto spodbuja novo nabiranje ostankov. Zaveso je treba očistiti nežno, a temeljito: odstraniti boste morali biofilm, tanko plast bakterij in gliv, ki povzroča razbarvanje in neprijetne vonjave.

Brez večjih težav jo lahko očistite. FOTO: Ucpage/Getty Images

Rešitev se skriva v kombinaciji dveh znanih gospodinjskih zaveznikov, sode bikarbone in belega kisa. Najprej odstranite zaveso in jo stresite nad kadjo ali tušem, da odstranite morebiten prah in umazanijo. Zatem zamešajte sodo bikarbono in vodo, in sicer v enakih razmerjih oziroma dokler ne dobite paste. Z njo in mehko krtačo (ali staro zobno ščetko) očistite predele z vidnimi ostanki mila ali plesni. Pustite delovati od 20 do 30 minut, potem pa dobro sperite.

Naj bo napeta

Če pa jo želite oprati v pralnem stroju, jo dajte v boben skupaj z dvema ali tremi bombažnimi brisačami, da bodo nežno drgnile in pomagale odstraniti umazanijo. V predal za mehčalec dodajte polovico običajne količine blagega detergenta, zraven pa še pol skodelice belega kisa, s čimer boste razkužili in odstranili mineralno oblogo. Pomembno je izbrati program za občutljivo perilo s toplo vodo, nikoli vročo! Takoj po pranju zaveso obesite, da boste preprečili mečkanje in ji pomagali ohraniti obliko. Če po pranju na njej ostane trdovratni madež, se ga lotite ročno: zmešajte vodo in nekaj vodikovega peroksida, nato pa z mehko krpo obrišite madež. To bo nevtraliziralo morebitne preostale bakterije in odstranilo razbarvanje, materiala pa ne bo poškodovalo.

Bombažne brisače bodo v pralnem stroju nežno drgnile in pomagale odstraniti umazanijo. FOTO: Minwan/Getty Images

Najboljše, kar lahko storite, pa je, da zaveso po vsakem prhanju napnete, kar bo preprečilo nabiranje vlage v gubah in zmanjšalo tveganje za nastanek plesni. Občasno jo lahko popršite z razredčenim kisom.

Če se vam to zdi preveč zapleteno, razmislite o alternativah: o zavesah brez kljukic, ki jih je lažje vzdrževati, ali o zavesah, ki jih je mogoče enostavno zamenjati in reciklirati.