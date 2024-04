Pite v pomladnem zagonu

Če ste v teh dneh vsaj za trenutek pokukali na družbena omrežja, ste zagotovo naleteli na vsaj en posnetek pite. Naj bodo sladke ali slane, treba jim je priznati, da so izjemno fotogenične. Opazili smo jih že med prazniki, ko so dopolnjevale paleto bogato obloženih velikonočnih miz in zdi se, da v letošnjem letu dobivajo nov zagon. Lahko bi tudi rekli, da zopet prihajajo v modo.

Jabolčnih pit smo tudi letos spekli že kar nekaj, te so praktično vsesezonske. Za breskove, hruškove in tiste iz jagodičevja pa bomo še malce počakali. Pite so namreč najboljše, kadar so sezonske. Zato se bomo ta trenutek osredotočili na slano »poloblo«. Ne moremo namreč mimo sezone špargljev. Ne le, da so ti poganjki izjemno zdravi, očiščevalni in okusni. Tudi izjemno so videti, ko jih položimo na vrh pite. Naravnost spomladansko.

Ta čas bodo v večini nadevov kraljevali šparglji, zatem mladi grah, zelena listna zelenjava, mladi korenčki, redkvice. FOTO: Barmalini/Getty Images

Šparglji so odlična zelenjava, ki jo nutricionisti radi vključijo v razne očiščevalne diete. Vsebujejo ogromno kalija, ki pozitivno vpliva na naše ledvice, pa tudi živčni sistem, kosti in srce. Pomagajo uravnavati krvni pritisk in izboljšujejo celo pretok krvi. A vrnimo se k našim pitam.

Če boste stopili skozi vrata francoskega bistroja, boste na pultu zagotovo opazili stojalo za torte, v njem pa pito oziroma kiš. Francozi si jih zares radi privoščijo, prav tako Britanci. In konec koncev tudi mi, v prihodnjih dneh pa smo prepričani, da se bo to zgodilo še pogosteje.

Včasih bolj, včasih manj v ospredju, a pit v resnici nikoli ne pozabimo, tudi zato, ker jih lahko oblikujemo v vizualne umetnine. FOTO: Maksim Luzgin/Getty Images

Priprava krhkega testa je izjemno preprosta, saj potrebujemo le moko, maslo, jajce in malo vode. In seveda sol. Po želji lahko vmešamo tudi zrnca maka ali sezama. Pri nadevih pa smo lahko izjemno kreativni. Najlaže bo, če se držimo načela treh jajc v družbi 200 do 300 mililitrov sladke smetane. V to mešanico pa nato lahko dodajamo sestavine po želji: od najrazličnejše zelenjave, feta sira, rikote, slanine, oreščkov. Kar koli vam pride na pamet, se bo v pečici spremenilo v čudovito pito. No, skoraj vse. A prepričani smo, da razumete, kam merimo.