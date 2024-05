Piščanec s papriko kot nekoč: obliznili boste vse prste

V izvirnem receptu sicer ni natančno zapisano, ali naj bo piščanec cel ali razkosan – v Muzeju Velenje so, ko smo jih prosili, naj pripravijo to jed, spekli celega, lahko pa se odločimo tudi za razrezanega na kose.

Ta recept se je zdaj znašel med stoterico tistih, ki so zajeti v novo knjigo z naslovom V kastroli Cecilije Lempl. Ta je nastala pod vodstvom kustosinj One Čepaityte Gams in Mateje Medved ter s tesnim sodelovanjem etnologinje in profesorice slovenskega jezika Alenke Šalej, ki je na poti raziskovanja starih receptov vodila velenjske gimnazijke.

V knjigo so, poleg stoterice receptov, ki so prepisani in »prevedeni« v sodobni jezik, zajeli še slovarček starih kuharskih izrazov, ki generaciji novih bralcev med drugim pojasnjuje, kaj je jesih (kis) in koliko tehta funt (0,45 kilograma).

Kar je še zanimivo: recepti, ki jih je Cecilija Lempl uvrščala med svoje kuharske zapiske, so bili zapisani v slovenščini, in kot je omenila profesorica Alenka Šalej, »seveda z veliko nemškimi popačenkami oziroma domačimi izrazi za vse mogoče sestavine, ki so jih uporabljali v Šaleški dolini in okoli nje za poimenovanje tako sestavin kot postopkov ali predmetov, kuhinjskih pripomočkov.«

Če se ozremo še k navodilom za pripravo piščanca s papriko. Kot že zapisano, v receptu ne piše, ali pripravljamo celega ali razkosanega. Če se odločimo za razkosanega piščanca, lahko naredimo takole: v ponvi na malo masti z vseh strani popečemo kose piščanca, ki smo jih solili in poprali. Ko so opečeni, zmanjšamo ogenj, prilijemo kislo smetano in tudi malo vode ter posujemo s papriko v prahu in timijanom. Pokrijemo in kuhamo še toliko časa, da je meso pripravljeno, vmes kose obrnemo.

Piščanec s papriko

Za 4 – 6 oseb.

srednje velik piščanec

malo masti

paprika v prahu

timijan

lonček kisle smetane

sol, poper

Priprava

Piščanca posolimo in postavimo v pekač, v katerega smo dodali malo masti. Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj, vmes večkrat prelijemo z maščobo, ki se nabira na dnu. Piščanca proti koncu peke (po uri, uri in pol – odvisno od teže) začinimo s papriko v prahu, dodamo še timijan in kislo smetano ter pečemo še nekaj minut.

Priporočamo še ta Cecilijin recept: Zelenjavna juha malo drugače