Pire krompir, ki ga boste oboževali prav zdaj

Za najboljši pire uporabimo sorte krompirja za kuhanje, in čeprav ga bomo pretlačili, je pomembno, da ga ne razkuhamo. Pravzaprav naj kosi ostanejo čvrsti. Standardni dodatki so maslo, mleko in smetana, za nežni pire uporabimo sladko oziroma smetano za kuhanje, za bolj izrazit okus uporabimo kislo. Tako kot v našem receptu, v katerem gremo z okusom še dlje, saj ga obogatimo s poprom in svežim naribanim hrenom. Med začimbami, ki se dobro znajdejo v družbi krompirja, omenimo še muškatni orešek.

Preberite tudi: Enkrat za vselej: Ali lahko zamrznemo pire krompir

Pire krompir s hrenom

Za 4 osebe.

1 zvrhana žlica naribanega hrena

kis

1 kg krompirja

1 rezina masla

0,5–1 dcl mleka

1 dcl kisle smetane

sol, poper

Priprava

Hren zmeljemo z malo vode, ščepcem soli in nekaj kapljicami kisa, da dobimo gladko omako. Krompir olupimo, narežemo na kolobarje in skuhamo v slani vodi. Odcedimo, dodamo maslo in mleko in pretlačimo. Smetano rahlo popramo in zmešamo s hrenovo omako. Zmešamo s krompirjem in postrežemo s sesekljanim peteršiljem. Tak pire je odlična priloga h kuhani govedini ali pečenki.

Priporočamo še: Špinačni žličniki v hrenovi omaki s šunko