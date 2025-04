Piknik na vodi? Oglejte si najbolj nore pripomočke za letošnjo sezono

Prvi maj je pred vrati in z njim se tako rekoč uradno začenja sezona piknikov, ki bo trajala do pozne jeseni oziroma do hladnega in deževnega vremena. Slovenci radi spečemo kaj na žaru, spijemo kaj dobrega s prijatelji in se podružimo. A tukaj ne bomo govorili o receptih in nasvetih za prijeten piknik, ampak bomo pogledali nekaj bolj ali manj uporabnih pripomočkov za piknikiranje, pa tudi enega precej trapastega.

Torba za piknik FOTO: Gadgetflow

Plavajoča miza

Pa začnimo s plavajočo mizo za piknik. Lahko jo uporabimo v bazenu, na jezeru ali v (mirnem) morju in obedujemo na vodni gladini. Plavajoča miza oziroma klop Buoyant Bench sprejme štiri odrasle osebe, primerna je tako za odrasle kot otroke, zasnovana pa je tako, da se ne prevrne. Zadevščina tehta okoli 30 kilogramov, tako da jo lahko prenašata dve osebi. Ob straneh ima kaveljčke, na katere lahko obesimo kopalke, pa tudi prostor za hladilno torbo s pivom in držala za kozarce.

Voziček za piknik

Voziček za piknik nam olajša tovorjenje hrane, pijače in posode. In tukaj si lahko omislimo šminkerski voziček Gourmet Trolley za štiri osebe, vključno z vinskimi kozarci, krožniki in skledicami iz angleškega porcelana, prtom iz stoodstotnega lana in kompletom trodelnega jedilnega pribora v slogu luksuzne blagovne znamke Laguiole. Priložene so tudi sklede iz nerjavečega jekla s pokrovi, deski za rezanje iz ABS-plastike, odpirač za steklenice ter mlinčka za sol in poper.

Hladilni nahrbtnik FOTO: Amazon

Hladilni nahrbtnik

Kompaktna izolirana torba za vino in sir s termičnim ščitom Picnic at Ascot vsebuje akrilne kozarce, prtičke, odpirač za steklenice, zamašek za steklenice, nož za sir in desko za rezanje iz trdega lesa. Nahrbtnik lahko sprejme dve buteljki, na voljo je v različnih barvah, izdelan pa je iz trpežnega platna.

Prenosni žar

Kdor si rad speče kaj malega, a noče s seboj prenašati velikega in okornega žara ter žakljev oglja, si lahko omisli Kenmorov prenosni plinski žar, ki združuje elegantni retro slog z visokozmogljivimi funkcijami. Kakor zatrjuje proizvajalec, lahko na njem hkrati pečemo do 12 (manjših) burgerjev, ima zložljive noge in ročaje za prenašanje, priklopimo pa ga klasično jeklenko. Žar ima tudi svoj električni vžigalnik in izvlečni pladenj za maščobo, kar poenostavi zagon in čiščenje, v pokrov pa je vgrajen celo termometer.

Šminkerski žar FOTO: Kenmore

Prenosni pivomat

Za konec si lahko privoščimo še superprenosni sistem za točenje piva Cooler Keg, sestavljen iz hladilnika in prave pivske pipice. Naprava je narejena za tlačne sodčke z ogljikovim dioksidom, okoli katerih se ovijejo hladilni vložki. Poskrbeli so tudi za enostaven transport, saj se točilna pipa po uporabi pospravi v notranjost, tako da v avtu zasede nekako toliko prostora kot standardna hladilna torba za piknik.

Prenosni sistem za točenje piva FOTO: The Cooler Keg

Zdaj je treba le še zbrati družbo in iti v naravo.