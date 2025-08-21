ŠKOFJA LOKA

Peti festival sladoleda že to soboto

V Škofji Loki imajo več lokalnih izdelovalcev te osvežujoče sladice.
Fotografija: Posladkali se boste lahko z različnimi vrstami sladoleda in drugih sladic. Foto: Primož Hieng
Posladkali se boste lahko z različnimi vrstami sladoleda in drugih sladic. Foto: Primož Hieng

P. H.
21.08.2025 ob 15:00
P. H.
21.08.2025 ob 15:00

Turistično društvo Škofja Loka bo v soboto, 23. avgusta 2025, od 9. do 18. ure pripravilo že peti festival sladoleda Sladka Loka. »Posladkali se boste lahko z različnimi vrstami sladoleda in ostalimi sladicami. Za zabavo bodo poskrbeli otroški animatorji in delavnice, na voljo bodo napihljiva igrala in bungee trampolin, na ogled bodo tri otroške predstave,« so sporočili organizatorji.

Domačini pravijo, da hodijo ljudje v Škofjo Loko na sladoled, torej tudi izven festivala. Iz Ljubljane pridejo v mesto na izlet in na sladoled. Imajo več lokalnih izdelovalcev poleg industrijskih, ki so tudi na voljo. Ljubitelji te sladice so spoznali, da je sladoled naraven in dober, radi pa si ogledujejo tudi zanimivosti, ki jih ponuja Škofja Loka.

Iz Ljubljane pridejo v mesto na izlet in na sladoled.

Slovenska Wikipedia je o sladoledu zelo skromna. Takole pravijo: »Sladoled je ledeni desert, sestavljen iz mleka, sladkorja, smetane in raznih dodatkov, predvsem sadja in arom.« Nekoliko bolj zgovorni so na spletni strani GourmetShopa, kjer pravijo, da je sladoled ena izmed najstarejših sladic, ki si jo je pripravil človek že v pradavnini: »S selitvijo naših prednikov iz Afrike na sever so morali prečkati tudi visoke gore, obdane s snegom. Samo vprašanje je, kdaj so sneg in led pomešali s sadjem in medom kot edinim sladilom v takratnih časih. Dobili so zelo okusno in osvežilno sladico, v kateri so nedvomno uživali.« 

