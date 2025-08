Pet vrst odnosov, ki jih morate takoj prekiniti

Odmikanje od toksičnih ljudi ne pomeni, da je nekdo hladen in brezčuten, pomeni pa, da je končno na prvo mesto postavil sebe.

Zreli ljudje, bogati z življenjskimi izkušnjami, vedo, da toksični odnosi prinašajo le obžalovanje.

Tukaj je pet vrst ljudi, katerim je najbolje takoj reči zbogom:

FOTO: Gettyimages

Tisti, ki se ne želijo spremeniti

Spremembe so del življenja. Rastemo, se učimo, razvijamo, a nekateri ostajajo ujeti v starih prepričanjih in navadah, gluhi za nove ideje in poglede.

Pomembno je, da smo obdani z ljudmi, ki razumejo pomen osebnega razvoja. Življenje se ves čas spreminja in ob sebi potrebujemo ljudi, ki nas pri tem podpirajo, ne pa tistih, ki nas stalno vlečejo nazaj.

Tisti, ki se stalno pritožujejo

Ste že opazili, kako utrujajoče je biti v družbi nekoga, ki se nenehno pritožuje? Znanstveno je dokazano, da dolgotrajna izpostavljenost negativnosti vpliva na naše mišljenje in celo zdravje.

Ljudje, ki povsod vidijo težave, nikoli pa ne rešitve, svojo slabo energijo prenašajo tudi na druge.

FOTO: Coka/Shutterstock

Energijski vampirji

Nekateri dobesedno črpajo življenjsko energijo vseh, ki jih obdajajo. Po druženju z njimi ste zato izčrpani, brezvoljni in čustveno prazni. To so tako imenovani energetski vampirji.

Z leti jih je lažje prepoznati: običajno so negativni, zahtevni in okoli njih je vedno drama.

Imajo neverjetno sposobnost, da vsak pogovor spremenijo v nekaj negativnega. Naučiti se jih je treba prepoznati in se od njih odmakniti. Ne zaradi zlobe, temveč zaradi skrbi za lastno zdravje in notranji mir.

Neutrudni opravljivci

To, kako nekdo govori o drugih, veliko pove o njem samem, kar še posebej velja za tiste, ki ne morejo brez tračev.

Opravljanje ruši zaupanje in prijateljstva. Odnosi pa morajo temeljiti na zaupanju, česar nenehno obrekovanje ne omogoča.

FOTO: Omgimages/Gettyimages

Večni optimisti, ki zanikajo resničnost

Pozitivni ljudje so običajno zaželeni. A obstajajo tudi taki, ki vztrajno zanikajo vsakršna negativna čustva ali izzive, kar je lahko prav tako škodljivo.

Ti ljudje pogosto ponavljajo mantro vedno bodi pozitiven, s čimer zatirajo upravičene žalost, stres ali skrbi. Z leti se naučimo, da življenje ni vedno lepo in da je povsem sprejemljivo včasih biti žalosten, jezen ali razočaran.

Ravnovesje je ključno: pozitivnost da, a ne za vsako ceno, opozarja sensa.hr.