Pet vrst čustvenih vampirjev in kako se zaščititi pred njimi

Vampir je namišljeno bitje, ki pije kri. Čustveni vampirji pa so resnične osebe, ki iz sogovornika črpajo energijo, ga spravljajo v slabo voljo in stres ali z njim spretno manipulirajo.

Zato jih je, ne glede na naravo odnosa, treba prepoznati in se pred njimi zavarovati.

Zadovoljna.hr niza pet tipov čustvenih vampirjev in svetuje, kako se v njihovi družbi obnašati.

Narcis

Njihovo življenjsko vodilo je: »Jaz sem na prvem mestu.« Vse se vrti okoli njega, želi biti občudovan in nima razvite empatije. Kadar ni po njegovo, izsiljuje, ponižuje in še na druge načine uveljavlja svojo voljo.

Kako se zaščititi?

Imejte realna pričakovanja: to so osebe z zelo ozkim spektrom čustev. Ne dovolite, da vam pridejo preblizu, ne zaupajte jim svojih najglobljih misli in se nikoli ne zanašajte nanje.

Če že morate komunicirati z njimi, že na samem začetku postavite jasne meje in se jih dosledno držite.

FOTO: Gettyimages

Žrtev

Vedno igra vlogo ubogega, ki se mu vselej godi krivica. Nikoli ne prevzema odgovornosti za svoja dejanja, za vse, kar stori narobe, krivi druge, smili se samemu sebi, na vse gleda z negativne plati, s čimer sogovornika obremenjuje in izčrpava.

Kako se zaščititi?

Postavite trdne meje in ne dovolite, da bi z negativizmom proti dnu potegnil tudi vas. Komunikacijo z njim omejite na najnujnejše in ne spodbujajte razmišljanj, da se je cel svet uperil proti njemu.

Lahko sicer skušate pokazati, da ni vse tako črno in da ni žrtev zarot, a najbrž pri tem ne boste uspešni in je v to namero škoda vlagati energijo ter trud.

FOTO: Shutterstock

Nadzornik

On želi nadzorovati vse, tudi vaša čustva in dejanja. Ima mnenje o vsem in to mnenje je edino mnenje, ki zanje šteje.

Kako se zaščititi?

Ne poskušajte nadzorovati nadzornika. Raje mu recite nekaj v smislu: »Cenim tvoj nasvet, ampak to moram rešiti sama/sam.« Nastopajte samozavestno in se mu v nobenem primeru ne podrejajte.

Gostobesednež

Ne zanimajo ga vaša čustva, on se ukvarja le s samim seboj. V pogovoru z njim praktično ne pridete do besede, vse se vrti okoli njega, hkrati vdira v vaš osebni prostor.

Kako se zaščititi?

Ti ljudje ne prepoznajo neverbalnih znakov, zato jih je treba, včasih bolj grobo prekiniti, ali z izgovorom končati pogovor oziroma samogovor.

Naj izpade še tako nesramno, to je največkrat edini način.

Kralj, kraljica drame

Iz vsake malenkosti naredi veliko zgodbo. Vedno se zgodi nekaj, zaradi česar se lahko pritožuje, obremenjuje in nerga.

Kako se zaščititi?

Najbolje je dramo ignorirati ali preslišati. Če to ni mogoče pa se iz okolja, ki ga takšna oseba ustvarja, umakniti.

FOTO: Gettyimages

Še za konec

Velikokrat pri čustvenih vampirjih ni jasne meje med temi obnašanji, kajti neredko jih osebe, ki kradejo pozitivno energijo, združujejo več.

Če želite ohraniti mir in pozitivizem, raje, kot njim, več časa namenite prijaznim, toplim osebam in tistim, ki vas izčrpavajo, postavite jasne meje.

Tako boste izboljšali kakovost svojega življenja.