Pet trendovskih modelov oblek za poletne dni

Ženske obleke so eden tistih kosov, v katerih se vedno počutimo dobro, saj nam že v trenutku, ko jih oblečemo, polepšajo dan in dvignejo samozavest. Ne vemo, ali je razlog v tem, da smo jih že kot deklice povezovale s princesami, ki so vedno nosile najlepše obleke, ali gre za kaj drugega – vemo pa, da se temu občutku preprosto ne moremo upreti.

Čeprav obleke nosimo tudi v hladnejših dneh, so takrat to običajno debelejši modeli, ki so posledično manj romantični in lahkotni – prav takšnih pa se najbolj veselimo v toplem delu leta. Lahke in zračne obleke so najpreprostejša rešitev v trenutkih, ko ne vemo, kaj obleči. Od dni, ko prespimo vse budilke in se moramo hitro urediti, do številnih praznovanj in prireditev, na katerih moramo sodelovati, pa tudi za sproščena druženja s prijateljicami in uživanje na soncu. Preprosto – z dobro obleko se nam nikoli ni treba bati, da ne bi ustrezali kodeksu oblačenja, hkrati pa se bomo počutile kot prave princeske. To pomlad se vrača nekaj modelov ženskih oblek, ki so spet v trendu. Morda se kateri izmed njih že skriva v vaši omari in čaka, da jo prebudite iz zimskega spanca, nekatere pa šele čakajo, da najdejo mesto v vaši zbirki. Mi se novim oblekam težko upremo, zato menimo, da bi morala vsaka ženska za tople dni imeti teh pet modelov v svoji omari.

FOTO: Answear

Obleka iz džinsa

Takoj ko temperature presežejo 15 stopinj Celzija, postane džins izjemno priljubljen material – in prevzame tudi svet oblek. Obleke iz džinsa so odlična dnevna izbira, ko želite pokazati svojo »kul« plat, njihova največja prednost pa je enostavno kombiniranje. Nosite jih lahko z balerinkami in supergami za bolj klasičen dnevni videz, z mokasinkami za poslovno estetiko ali s čevlji z visoko peto za pridih elegance. Možnosti je veliko – tako glede kombinacij kot modelov oblek. V kombinaciji s torbami iz jute in espadrilami boste pripravljene za tople dni v mestu, kombinacija s supergami in nahrbtnikom pa bo popolna za šik vikend izlet v naravo.

Cvetlična obleka

Še ena klasika, ki jo mora imeti vsaka ženska v omari v pomladni in poletni sezoni. Posebnost cvetličnih oblek je v tem, da so lahko sproščeni kosi, ki nas spominjajo na cvetoče travnike, po katerih bi rade hodile v toplih dneh – idealne za dnevne videze. Lahko pa so tudi bolj elegantne obleke, v katerih se bomo počutile kot princeske – ustvarjene za posebne priložnosti, ki jih je v toplem delu leta kar precej.

FOTO: Answear

Športna obleka

Športna estetika se znova vrača med trende, čeprav jo običajno povezujemo s supergami in trenirkami. V ponudbi so tudi različne obleke v tem slogu – najpogosteje bombažni modeli, ki na prvi pogled spominjajo na oversized majice do sredine stegen ali kolen. Vendar pa so ženske športne obleke tudi v nekoliko elegantnejših izvedbah – s polo ovratnikom ali krojem v slogu teniških krilc. Ti modeli so popolni za dneve, ko želimo obleči nekaj sproščenega in udobnega, a se še vedno počutiti ženstveno. Odlično se podajo k vsem vrstam superg, prav nič pa ne zaostajajo niti v kombinaciji s sandali.

Bela obleka

Kar je mala črna obleka za večerne izhode, je bela obleka za pomlad. Ne glede na to, ali se bolje počutite v daljših in širših krojih ali pa prisegate na mini različice – z belo obleko skorajda ne morete zgrešiti. Seveda je ne priporočamo kot izbiro za gostje na porokah, a razen tega ni dogodka, ki ne bi bil kot nalašč za belo obleko. Odlično se poda k supergam, ko je udobje na prvem mestu, kombinacija z balerinkami pa je bolj romantična. Če želite ujeti boho estetiko, izberite kombinacijo bele obleke s kavbojkami in obvezno torbo iz brušenega usnja kot dodatek.

FOTO: Answear

Obleka v pastelnih odtenkih

Kakšen bi bil seznam oblek brez pastelnih barv? Masleno rumena, nežna rožnata, nebeško modra in mint zelena so prvi znanilci pomladi v modnem svetu. Vsako leto se te barve vračajo v trende, kar ni presenetljivo – prinašajo namreč romantičnost, ženstvenost in eleganco. Pastelne barve lahko brez dvoma štejemo za pomladne in so odlična izbira za dneve, ko si želimo preproste, a prefinjene modne kombinacije. Ženske obleke v pastelnih barvah so primerne za vse priložnosti – od dneva, ko po službi skočimo na pijačo, do slovesnosti, kot so poroke ali krsti. Še posebej lepo bodo videti v kombinaciji z obutvijo v kovinskih odtenkih, kot sta srebrna in zlata, ki celotnemu videzu dodata kanček elegance in trendovskega videza.

